Рынок напитков в Кыргызстане: заводы увеличили выпуск на 23,5 процента

В январе – апреле 2026 года пищевые предприятия Кыргызстана произвели продукцию на 35 миллиардов 512,1 миллиона сомов. Национальный статистический комитет зафиксировал рост сектора на 17 процентов. Главными драйверами стали выпуск напитков и хлебобулочных изделий.

Основной объем пищевой промышленности традиционно сконцентрировали Бишкек и Чуйская область. Столичные заводы выпустили товары на 16 миллиардов 348,5 миллиона сомов, показав рост на 22,8 процента. Предприятия Чуйской области изготовили продукцию на 14 миллиардов 547,9 миллиона сомов (увеличение на 40,9 процента). Вклад южной столицы, города Оша, составил 1 миллиард 192,8 миллиона сомов.

Производители пищевых продуктов заработали 23 миллиарда 960,7 миллиона сомов, что на 13,3 процента превышает показатели 2025 года. Лидерами в этом сегменте стали пекарни: они произвели хлеб и выпечку на 7 миллиардов 45,5 миллиона сомов.

Молочные заводы обеспечили внутренний рынок продукцией на 6 миллиардов 271,3 миллиона сомов, а мясокомбинаты произвели изделий на 4 миллиарда 88,5 миллиона сомов.

Производители дистиллированного алкоголя и пива добавили в экономику 1 миллиард 353,2 миллиона и 1 миллиард 277,3 миллиона сомов.

Табачные фабрики выпустили изделия на 11,1 миллиона сомов.

Наблюдается сильный перекос в сторону Бишкека и Чуйской области — эти два региона генерируют почти 87 процентов всего объема пищепрома страны. Южные регионы, несмотря на аграрный потенциал, показывают слабые объемы переработки (например Баткенская область произвела продуктов лишь на 321,2 миллиона сомов).