16:17
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Экономика

Рынок напитков в Кыргызстане: заводы увеличили выпуск на 23,5 процента

В январе – апреле 2026 года пищевые предприятия Кыргызстана произвели продукцию на 35 миллиардов 512,1 миллиона сомов. Национальный статистический комитет зафиксировал рост сектора на 17 процентов. Главными драйверами стали выпуск напитков и хлебобулочных изделий.

Основной объем пищевой промышленности традиционно сконцентрировали Бишкек и Чуйская область. Столичные заводы выпустили товары на 16 миллиардов 348,5 миллиона сомов, показав рост на 22,8 процента. Предприятия Чуйской области изготовили продукцию на 14 миллиардов 547,9 миллиона сомов (увеличение на 40,9 процента). Вклад южной столицы, города Оша, составил 1 миллиард 192,8 миллиона сомов.

Производители пищевых продуктов заработали 23 миллиарда 960,7 миллиона сомов, что на 13,3 процента превышает показатели 2025 года. Лидерами в этом сегменте стали пекарни: они произвели хлеб и выпечку на 7 миллиардов 45,5 миллиона сомов.

Молочные заводы обеспечили внутренний рынок продукцией на 6 миллиардов 271,3 миллиона сомов, а мясокомбинаты произвели изделий на 4 миллиарда 88,5 миллиона сомов.

Сектор напитков продемонстрировал впечатляющую динамику, увеличив объемы сразу на 23,5 процента. Заводы произвели напитков на 11 миллиардов 540,2 миллиона сомов. Наибольший доход принесли безалкогольные напитки и минеральная вода — 8 миллиардов 815 миллионов сомов.

Производители дистиллированного алкоголя и пива добавили в экономику 1 миллиард 353,2 миллиона и 1 миллиард 277,3 миллиона сомов.

Табачные фабрики выпустили изделия на 11,1 миллиона сомов.

Наблюдается сильный перекос в сторону Бишкека и Чуйской области — эти два региона генерируют почти 87 процентов всего объема пищепрома страны. Южные регионы, несмотря на аграрный потенциал, показывают слабые объемы переработки (например Баткенская область произвела продуктов лишь на 321,2 миллиона сомов).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/374617/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
Среди подростков и молодежи бум никотиновых подушечек — ВОЗ обеспокоена
МВД Кыргызстана напомнило о правилах поведения в общественных местах
Цены на продукты в Кыргызстане снизились на фоне их роста в Казахстане и России
Производство напитков в Кыргызстане выросло на 34,5 процента с начала года
За выходные в Бишкеке выявлено 130 водителей в алкогольном опьянении
Розницу убрали из лицензирования — кабмин меняет правила оборота алкоголя
Ежегодно в мире выбрасывают около 1 миллиарда тонн продуктов питания
Акцизы без исключений: ГНС о напитках и «детском питании»
Детские напитки обложат акцизом: вводится обязательная маркировка
С заботой о детях. Повысить акциз на сладкие напитки и чипсы предлагает Минздрав
Популярные новости
Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и&nbsp;юаня: курс валют на&nbsp;18&nbsp;мая Рубль бьет годовые рекорды при падении евро и юаня: курс валют на 18 мая
Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из&nbsp;Беларуси дешевле почти в&nbsp;два раза Кыргызские молочники теряют рынок: импорт из Беларуси дешевле почти в два раза
На&nbsp;стройке дороги Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан заняты 2&nbsp;тысячи кыргызстанцев На стройке дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан заняты 2 тысячи кыргызстанцев
Российский рубль преодолел рубеж в&nbsp;1,2&nbsp;сома: курс валют на&nbsp;19&nbsp;мая Российский рубль преодолел рубеж в 1,2 сома: курс валют на 19 мая
Бизнес
Binance запускает пользовательскую кампанию в&nbsp;Кыргызстане Binance запускает пользовательскую кампанию в Кыргызстане
Каждая оплата&nbsp;&mdash; шанс на&nbsp;iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с&nbsp;MPay Каждая оплата — шанс на iPhone 17: MBANK запускает масштабную акцию с MPay
40&nbsp;самых талантливых детей попадут в&nbsp;масштабное ТВ-шоу &laquo;Ты&nbsp;супер! Кыргызстан&raquo; 40 самых талантливых детей попадут в масштабное ТВ-шоу «Ты супер! Кыргызстан»
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC вместе с BAKAI
20 мая, среда
15:57
Рынок напитков в Кыргызстане: заводы увеличили выпуск на 23,5 процента Рынок напитков в Кыргызстане: заводы увеличили выпуск н...
15:50
Пожар на стройобъекте в Бишкеке. Компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов
15:46
ЖК одобрил соглашение с Японией об устранении двойного налогообложения
15:30
Назначен новый директор библиотеки детей и юношества имени Баялинова
15:29
Благодаря камерам видеонаблюдения задержаны подозреваемые в краже скота