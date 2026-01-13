22:24
Смертную казнь запросили для бывшего президента Южной Кореи

По версии обвинения, в декабре 2024 года президент Юн Сок Ель объявил в стране военное положение при отсутствии признаков войны, тем самым организовав мятеж с целью подрыва государственного строя. Об этом сообщает ВВС News со ссылкой на агентство «Ренхап».

Юн Сок Ель тогда объяснял заставшее всех врасплох введение военного положения необходимостью защитить республику от «антигосударственной» оппозиции, которая, по его утверждению, парализовала работу правительства. Спустя всего несколько часов военное положение отменено. Парламент позднее со второй попытки объявил лидеру страны импичмент, но окончательно от должности его смог отстранить только Конституционный суд.

Юн Сок Ель не признал себя виновным в мятеже. Его жена также арестована. Неудачная попытка переворота спровоцировала в Южной Корее масштабный политический кризис.

На прошедших летом 2025-го досрочных президентских выборах победил кандидат оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мен.
