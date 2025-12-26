11:13
Общество

IV Народный курултай: делегат выступил за возвращение смертной казни

В ходе второго дня Народного курултая делегат из Бишкека выразил мнение, что Конституционный суд должен пересмотреть свое решение по возвращению смертной казни.

«Я бы хотел предложить ввести смертную казнь для коррупционеров, которые наносят большой вред Кыргызской Республике, и насильников женщин и детей», — сказал он.

Делегат добавил, что при этом соответствующие органы должны быть на 100 процентов уверены в виновности человека. 

Напомним, 10 декабря 2025 года Конституционный суд, рассмотрев представление президента, пришел к выводу, что восстановление смертной казни посредством конституционной поправки не соответствует Основному закону, является недопустимым и в правовом смысле невозможным.

С инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин ранее выступил глава государства Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной и изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия вызвала широкий общественный резонанс. 
