ICJ приветствует решение Конституционного суда КР по смертной казни

Международная комиссия юристов (ICJ) приветствует недавнее решение Конституционного суда Кыргызстана, который признал невозможным возврат смертной казни в стране. Об этом говорится в заявлении организации.

Решением от 10 декабря 2025 года Конституционный суд КР постановил, что восстановление смертной казни будет несовместимо с конституционной гарантией права на жизнь и с прямо выраженным конституционным запретом данного вида наказания.

Суд также напомнил, что республика взяла на себя обязательства в рамках международных договоров в области прав человека, в частности по Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, которые запрещают ее повторное введение.

Директор программы ICJ по Европе и Центральной Азии Тимур Шакиров отметил, что судебные системы во всех странах подвержены ошибкам и злоупотреблениям, а смертная казнь делает такие ошибки необратимыми. «Сохранение отмены смертной казни остается необходимым условием для эффективной защиты права на жизнь», — подчеркнул он.

В ICJ заметили, что позиция Конституционного суда отражает надлежащее место международных договоров по правам человека в конституционной системе Кыргызстана, а также высоко оценили роль суда в укреплении верховенства права и защите прав человека.

При этом в организации напомнили, что, несмотря на обязанность государств эффективно реагировать на насилие в отношении женщин и детей, обеспечивать расследование преступлений и защиту жертв, эти цели могут и должны достигаться без применения смертной казни.