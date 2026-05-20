Власть

ЖК одобрил соглашение с Японией об устранении двойного налогообложения

Депутаты Жогорку Кенеша сегодня в ходе пленарного заседания рассмотрели и одобрили законопроект «О ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Японией об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предупреждении уклонения и избежания уплаты налогов, подписанного 19 декабря 2025 года в Токио» во втором и третьем чтениях.

Инициатором законопроекта выступил председатель кабинета министров. Информацию по документу нардепам представил заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов.

По его словам, проект закона разработан в целях ратификации соглашения между Кыргызстаном и Японией.

Документ направлен на устранение двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, а также на предупреждение уклонения и избежания уплаты налогов.
