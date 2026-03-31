Власть

В Израиле принят закон о казни террористов — без права на помилование

Израильский парламент (Кнессет) в понедельник принял закон, устанавливающий смертную казнь в качестве стандартного наказания для палестинцев, осужденных за террористические атаки, пишет ВВС.

Согласно закону, палестинцы на оккупированном Израилем Западном берегу, подлежат казни через повешение в течение 90 дней, с возможной отсрочкой до 180 дней, но без права на помилование.

Это политическая победа министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и его ультраправой партии «Оцма йехудит» — хотя закон почти наверняка не вступит в силу. Предполагается, что его отменит Верховный суд Израиля.
В 2025 году в США исполнили 47 смертных приговоров. А как в других странах?
Смертную казнь запросили для бывшего президента Южной Кореи
Тонны золота в подвале. В Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни
IV Народный курултай: делегат выступил за возвращение смертной казни
ICJ приветствует решение Конституционного суда КР по смертной казни
Казнить нельзя оставить: как Кыргызстан решал, где ставить запятую
КР приняла на себя бессрочное обязательство не вводить смертную казнь — МИД
Конституционный суд признал недопустимым возврат смертной казни
Возвращение смертной казни. Конституционный суд приступил к рассмотрению вопроса
ООН обеспокоена возможным возвращением смертной казни в Кыргызстане
