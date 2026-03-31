Израильский парламент (Кнессет) в понедельник принял закон, устанавливающий смертную казнь в качестве стандартного наказания для палестинцев, осужденных за террористические атаки, пишет ВВС.

Согласно закону, палестинцы на оккупированном Израилем Западном берегу, подлежат казни через повешение в течение 90 дней, с возможной отсрочкой до 180 дней, но без права на помилование.

Это политическая победа министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и его ультраправой партии «Оцма йехудит» — хотя закон почти наверняка не вступит в силу. Предполагается, что его отменит Верховный суд Израиля.