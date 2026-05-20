Совершил смертельный наезд на скутериста и скрылся с места преступления

20 мая 2026 года примерно в 06.30 на 188-м километре автодороги Ош – Баткен – Раззаков, проходящей через село Жаны-Жер Ак-Турпакского айыльного аймака Кадамджайского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По предварительным данным, гражданин Республики Узбекистан 1979 года рождения Б.Г.М., управлявший скутером, двигался в восточном направлении. В этот момент на него сзади совершил наезд автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением жителя Кадамджайского района 1990 года рождения А.А.

В результате ДТП водитель скутера от полученных тяжелых травм скончался на месте происшествия. После происшествия водитель автомобиля скрылся с места аварии.

По данному факту информация зарегистрирована в электронном журнале Кадамджайского РОВД, был введен специальный план. В результате оперативно-разыскных мероприятий транспортное средство было обнаружено в поле, где водитель пытался его скрыть. Подозреваемый вместе с автомобилем переданы в следственную службу.