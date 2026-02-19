12:13
Общество

В Минпросвещения КР обсудили программу Erasmus+ с делегацией Европарламента

Министр просвещения Догдуркуль Кендирбаева совместно с первым заместителем министра науки, высшего образования и инноваций Гулнур Мамыровой провела встречу с депутатами Европейского парламента во главе с председателем делегации по связям со странами Центральной Азии Джузеппиной Принчи.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования и науки, а также вопросы дальнейшей реализации программы Erasmus+.

Догдуркуль Кендирбаева выразила благодарность европейской стороне за оказываемую поддержку. В настоящее время Министерство просвещения реализует программу бюджетной поддержки Европейского союза «Контракт на проведение реформы в секторе образования Кыргызстана».

Она направлена на комплексную модернизацию системы образования республики, предусматривающую устойчивое финансирование, цифровизацию образовательных процессов, развитие инклюзивной среды, а также на внедрение передового европейского опыта в рамках проекта Twinning.
