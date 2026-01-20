В 2025 году в США исполнили 47 смертных приговоров. А как в других странах?

В 2025 году Управление ООН по правам человека зафиксировало резкий рост количества казней. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

По ее данным, общая статистика связана с тем, что ряд стран, сохраняющих смертную казнь, «значительно чаще» стал применять высшую меру наказания.

Глобальный рост в значительной степени обусловлен увеличением количества казней за преступления, связанные с наркотиками. «Это не только несовместимо с международным правом, но и неэффективно в качестве средства сдерживания преступности», — отметил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

В Иране, по имеющимся сообщениям, в прошлом году казнены не менее 1,5 тысячи человек, при этом как минимум 47 процентов казней связаны с преступлениями в сфере наркотиков.

В Саудовской Аравии за указанный период казнили не менее 356 человек, что превысило предыдущий рекорд, установленный в 2024-м. 78 процентов из них казнили за преступления, связанные с наркотиками.

«Как минимум двое из казненных в Саудовской Аравии осуждены за преступления, совершенные в детском возрасте, что вызывает серьезные вопросы, в частности, с точки зрения прав ребенка», — заявил Фолькер Тюрк.

В Соединенных Штатах Америки в 2025 году привели в исполнение 47 смертных приговоров — наибольшее число за последние 16 лет. Расширение применения казни путем удушения газом, впервые введенной в стране в 2024-м, вызвало серьезную обеспокоенность в связи с возможными пытками или жестоким обращением.

Публичные казни продолжались в Афганистане в нарушение международных норм в области прав человека.

«По меньшей мере 24 человека казнили в Сомали и 17 — в Сингапуре. В Китае и КНДР применение смертной казни по-прежнему окутано тайной, что затрудняет получение точных данных. В Беларуси в последнее время расширен перечень преступлений, караемых смертной казнью, в рамках законодательства о национальной безопасности и борьбе с терроризмом. В Израиле рассматривается ряд законодательных инициатив, направленных на расширение применения смертной казни путем введения обязательных смертных приговоров, которые будут применять исключительно к палестинцам», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что в прошлом году ряд государств предпринял обнадеживающие шаги. Вьетнам сократил количество преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь. Пакистан исключил два ненасильственных преступления из числа караемых смертной казнью, сохранив при этом 29 таких статей. Зимбабве 31 декабря 2024-го отменила смертную казнь за преступления, не относящиеся к категории особо тяжких, а Кения инициировала законодательный пересмотр норм о смертной казни. В Малайзии процесс пересмотра приговоров сократил число людей, которым грозит казнь, более чем на 1 тысячу человек.

В Кыргызстане Конституционный суд подтвердил запрет смертной казни, признав неконституционным законопроект о ее возвращении.

«Смертная казнь не является эффективным инструментом борьбы с преступностью и может привести к казни невиновных людей, — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека. — На практике смертная казнь часто применяется произвольно и дискриминационно, в нарушение фундаментальных принципов равенства перед законом».

Он вновь призвал все государства, сохраняющие смертную казнь, немедленно ввести мораторий, заменить все действующие смертные приговоры и двигаться к их полной отмене.