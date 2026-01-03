16:49
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

Тонны золота в подвале. В Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни

Бывшего мэра китайского города Гуанчжоу Чжана Ци приговорили к смертной казни за коррупцию, растрату и злоупотребление служебными полномочиями. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в ходе обысков у него конфисковали 13,5 тонны золота и 23 тонны наличных на 286 миллиардов юаней.

«Следствие установило, что активы на миллиарды долларов были получены через взятки за контракты и земельные сделки. Расследование длилось с 2019 года», — говорится в публикациях.

Ранее суд в Китае казнил экс-гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, обвиняемого в получении взяток на сумму около $156 миллионов. В феврале суд отклонил поданную им апелляцию и оставил приговор в силе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356996/
просмотров: 687
Версия для печати
Материалы по теме
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Китая в Кыргызстан увеличился
Китай стал первой страной, которая платит проценты на цифровой юань (e-CNY)
Турция ввела безвизовый режим для туристов из Китая
Китай ужесточил регулирование искусственного интеллекта — угроза контролю власти
IV Народный курултай: делегат выступил за возвращение смертной казни
В Китае за две секунды разогнали вагон-платформу на магнитной тяге до 700 км/ч
Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев
ICJ приветствует решение Конституционного суда КР по смертной казни
Казнить нельзя оставить: как Кыргызстан решал, где ставить запятую
КР приняла на себя бессрочное обязательство не вводить смертную казнь — МИД
Популярные новости
Сколько пьяных водителей задержали в&nbsp;Новый год, рассказали в&nbsp;ГУОБДД Сколько пьяных водителей задержали в Новый год, рассказали в ГУОБДД
В&nbsp;Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в&nbsp;Большой Чуйский канал В Бишкеке ведутся поиски людей, упавших в Большой Чуйский канал
В&nbsp;Ыссык-Атинском районе милиция выясняет обстоятельства драки между сельчанами В Ыссык-Атинском районе милиция выясняет обстоятельства драки между сельчанами
&laquo;Уже шли домой&raquo;. Мэрия Бишкека о&nbsp;гибели сотрудников &laquo;Тазалыка&raquo; в&nbsp;техканале «Уже шли домой». Мэрия Бишкека о гибели сотрудников «Тазалыка» в техканале
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
3 января, суббота
16:29
Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Россию
16:00
Необычное природное явление было замечено под Санкт-Петербургом
15:34
Ситуация в Венесуэле. США вывезли Николаса Мадуро и его жену, заявил Трамп
15:31
Тонны золота в подвале. В Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни
15:02
В Амстердаме в новогоднюю ночь полностью сгорела 150‑летняя церковь