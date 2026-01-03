Тонны золота в подвале. В Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни

Бывшего мэра китайского города Гуанчжоу Чжана Ци приговорили к смертной казни за коррупцию, растрату и злоупотребление служебными полномочиями. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в ходе обысков у него конфисковали 13,5 тонны золота и 23 тонны наличных на 286 миллиардов юаней.

«Следствие установило, что активы на миллиарды долларов были получены через взятки за контракты и земельные сделки. Расследование длилось с 2019 года», — говорится в публикациях.

Ранее суд в Китае казнил экс-гендиректора инвестиционной компании China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэя, обвиняемого в получении взяток на сумму около $156 миллионов. В феврале суд отклонил поданную им апелляцию и оставил приговор в силе.