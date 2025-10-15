10:29
Сюжет: Возвращение смертной казни

Смертная казнь в КР. Правозащитники заявляют о нарушении международных прав

Целый ряд международных правозащитных организаций выступили с заявлением в связи с инициативой властей Кыргызстана вернуть смертную казнь - Freedom for Eurasia, International Partnership for Human Rights, The Norwegian Helsinki Committee, Araminta, International Federation for Human Rights, People in Need и Civil Rights Defenders.

Правозащитники осуждают возможное возвращение смертной казни, назвав это нарушением международных обязательств страны и попыткой использовать недавнюю трагедию в популистских целях.

Садыр Жапаров: Судьбу смертной казни решит народ

«Хотя борьба с насилием над женщинами крайне важна, смертная казнь не является решением. Мировая практика показывает, что ужесточение наказаний не снижает уровень преступности. Напротив, введение смертной казни создает риск злоупотребления в условиях, когда судебная система уязвима перед коррупцией и безнаказанностью», —  говорится в тексте.

Отмечается, что возвращение смертной казни будет прямым нарушением Конституции, в которой статья 25 закрепляет запрет на смертную казнь. Также будут нарушены обязательства КР по Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, который требует ее полного упразднения.

Такое решение поставит под угрозу международную репутацию Кыргызстана и его отношений с ключевыми партнерами, включая Европейский союз и Совет Европы, которые последовательно выступают против смертной казни как бесчеловечного и неэффективного наказания, подчеркивается в заявлении.

Напомним, с инициативой вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления против детей и женщин выступил президент Садыр Жапаров. Поводом стало убийство 17-летней Айсулуу Мукашевой, похищенной, изнасилованной 27 сентября. Эта трагедия повлекла широкий общественный резонанс.

Поправки в Конституцию Кыргызстана, предусматривающие введение в стране смертной казни, уже вынесены на общественное обсуждение.   

Кыргызстан также планирует отозвать ратификацию протокола ООН об отмене смертной казни.
