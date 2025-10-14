Кыргызстан планирует отозвать ратификацию протокола ООН об отмене смертной казни

Законопроект о признании утратившим силу Закона «О присоединении Кыргызской Республики ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, принятому резолюцией 44/128 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1989 года» от 16 марта 2010-го № 52 вынесен на общественное обсуждение.

По данным администрации президента, цель документа — обеспечение охраны и защиты жизни и здоровья детей и женщин от преступных посягательств.

Проектом предусматривается признать утратившим силу вышеуказанный закон.

Министерству иностранных дел поручат депонировать грамоту об утрате силы этого закона депозитарию, которым является Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

«В соответствии с Декларацией об искоренении насилия в отношении женщин, принятой резолюцией 48/104 Генассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года, государствам рекомендован комплекс мер по борьбе с насилием в отношении женщин, в том числе против физического и полового насилия. Страны должны разработать в рамках внутреннего законодательства уголовные, гражданские, трудовые и административные санкции для наказания за правонарушения и возмещения ущерба, причиненного женщинам, которые подверглись актам насилия; таким женщинам должен быть обеспечен доступ к механизмам отправления правосудия и в соответствии с национальным законодательством к справедливым и эффективным средствам правовой защиты в связи с причиненным им ущербом.

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, нормами Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

Между тем в настоящее время наблюдается рост количества случаев особо тяжких преступлений против детей и женщин, в том числе изнасилования и убийства, сопряженных с изнасилованием, которые вызывают чрезвычайную озабоченность как общества, так и государства в целом.

...Публикуемые в средствах массовой информации факты насилия над детьми, убийства женщин, сопряженные с изнасилованием, становятся обыденностью, общество это уже не шокирует. И это пугает. Пришло время обозначить четкую границу, за гранью которой любой человек, совершивший насильственные действия в отношении детей и женщин, становится вне этого общества, что влечет за собой самое суровое и справедливое наказание.

Особо тяжкие преступления, связанные с насилием над детьми и женщинами, за последние несколько лет вынудили общество всерьез задуматься о возврате исключительной меры наказания — смертной казни. Защита жизни и здоровья детей и женщин на данном этапе невозможна без угрозы применения высшей меры наказания и справедливого возмездия.

Следует отметить, что Законом «О присоединении КР ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни, принятому резолюцией 44/128 Генассамблеи ООН от 15 декабря 1989 года» от 16 марта 2010-го № 52 в стране отменена смертная казнь. В соответствии с частью 1 статьи 25 Конституции смертная казнь запрещается.

При этом необходимо иметь в виду, что Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Резолюцией 2200 А (XXI) Генассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года (Кыргызская Республика присоединилась к нему в 1994-м), предусматривает, что право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни.

В государствах, которые не отменили смертную казнь, смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время совершения преступления и не противоречит постановлениям настоящего пакта и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Это наказание может быть осуществлено только во исполнение окончательного приговора, вынесенного компетентным судом (статья 6 пакта).

Таким образом, Международный пакт о гражданских и политических правах закрепляет право государства применять смертную казнь за самые тяжкие преступления в соответствии с законом», — говорится в справке-обосновании.