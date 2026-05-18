Происшествия

Amnesty International предоставила статистику смертных казней в странах мира

Amnesty International зафиксировала в 2025 году не менее 2 тысяч 707 казней в 17 странах, что на 78 процентов больше, чем в 2024-м, когда зафиксировано 1 тысяча 518 казней. Это самое большое количество казней с 1981 года, когда зафиксирована 3 тысячи 191 казнь (без учета Китая), сообщили в организации.

Указано, что КНР по-прежнему остается страной, где казнят больше всего людей в мире. Однако реальные масштабы применения смертной казни в этом государстве по-прежнему неизвестны, поскольку такая информация является государственной тайной.

В общемировую статистику казней, собранную Amnesty International, не включены тысячи казней, которые, как предполагается, приведены в исполнение в Китае, а также во Вьетнаме и Северной Корее, где, как считают эксперты, широко применяется смертная казнь.

Наибольшее количество казней зафиксировано в следующих странах: КНР (тысячи), Иран (более 2 тысяч 159), Саудовская Аравия (более 356), Йемен (более 51) и США (47).

Женщин казнили в пяти государствах: Египте (1), Иране (61), Китае (+), Кувейте (1) и Саудовской Аравии (5).

Приведение в исполнение смертных приговоров зафиксировано в 17 странах, что на два государства больше, чем в 2024 году, когда зарегистрирован рекордно низкий показатель (15 стран). Это согласуется с наблюдаемой с 2018-го тенденцией к снижению количества государств, где приводятся в исполнение смертные приговоры, до 20 или меньше.

По имеющимся данным, 1 тысяча 257 смертных приговоров незаконно приведены в исполнение за преступления, связанные с наркотиками, в пяти странах: КНР (+), Иране (998, 46 процента от общего количества казней), Кувейте (2,12 процента), Саудовской Аравии (240,67 процента) и Сингапуре (15,88 процента). Информация о Вьетнаме, где, вероятно, такие казни также проводились, недоступна.

Общее количество известных казней за преступления, связанные с наркотиками, составило 1 тысячу 257, или 46 процентов от общего количества казней, зафиксированных во всем мире, что почти вдвое превышает показатель 2024 года (637).

Насколько известно, проведено как минимум 17 публичных казней: в Афганистане (6) и Иране (11).
По меньшей мере три человека — в Иране (один) и Саудовской Аравии (два) — казнены за предполагаемые преступления, совершенные до 18 лет.

В 2025 году применялись следующие методы казни: обезглавливание, повешение, смертельная инъекция, расстрел и отравление азотом.

При подсчете общемировых и региональных показателей «+» принимается за два.

Смертные приговоры

В прошлом году зафиксировано не менее 2 тысяч 334 новых смертных приговоров в 48 странах; в 2024-м таких приговоров было не менее 2 тысяч 87 в 46 государствах.

Известно, что в шести странах — Бахрейне, Гамбии, Катаре, на Коморских Островах, Мальдивах и Тайване — снова выносили смертные приговоры после некоторого перерыва.

Amnesty International зафиксировала случаи замены смертных приговоров более мягкими наказаниями или помилованием в 24 государствах.

Организация зафиксировала один случай оправдания человека, приговоренного к смертной казни в США.

К концу 2025 года во всем мире к смерти приговорено не менее 25 тысяч 508 человек.

Отмена смертной казни

К концу прошлого года 113 стран полностью отменили смертную казнь, а 145 отменили ее законодательно.
