В США при исполнении смертных приговоров будут использовать расстрел и инъекции. Министерство юстиции Соединенных Штатов расширило протоколы исполнения смертной казни, разрешив расстрелы, использование смертельных инъекций и газовые камеры для приговоренных к высшей мере наказания по федеральным обвинениям, сообщает CBS.

«Среди принятых мер — использование протокола о смертельной инъекции, применявшегося во время первой администрации Трампа, расширение протокола с включением дополнительных способов казни, таких как расстрел, и оптимизация внутренних процессов для ускорения рассмотрения дел о смертной казни», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Минюст отменил бессрочный мораторий на федеральные казни, введенный при генпрокуроре Меррике Гарленде, и уже санкционировал ходатайства о смертной казни в отношении 44 обвиняемых. Также в США намерены запретить осужденным подавать прошения о помиловании до завершения всех судебных процедур.

В январе 2025 года Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни и предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для смертельных инъекций.