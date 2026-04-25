Власть

В США при исполнении смертных приговоров будут использовать расстрел и инъекции

В США при исполнении смертных приговоров будут использовать расстрел и инъекции. Министерство юстиции Соединенных Штатов расширило протоколы исполнения смертной казни, разрешив расстрелы, использование смертельных инъекций и газовые камеры для приговоренных к высшей мере наказания по федеральным обвинениям, сообщает CBS.

«Среди принятых мер — использование протокола о смертельной инъекции, применявшегося во время первой администрации Трампа, расширение протокола с включением дополнительных способов казни, таких как расстрел, и оптимизация внутренних процессов для ускорения рассмотрения дел о смертной казни», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Минюст отменил бессрочный мораторий на федеральные казни, введенный при генпрокуроре Меррике Гарленде, и уже санкционировал ходатайства о смертной казни в отношении 44 обвиняемых. Также в США намерены запретить осужденным подавать прошения о помиловании до завершения всех судебных процедур.

В январе 2025 года Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне смертной казни и предписал обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для смертельных инъекций.
Материалы по теме
В Израиле принят закон о казни террористов — без права на помилование
В 2025 году в США исполнили 47 смертных приговоров. А как в других странах?
Смертную казнь запросили для бывшего президента Южной Кореи
Тонны золота в подвале. В Китае экс-мэра Гуанчжоу приговорили к смертной казни
IV Народный курултай: делегат выступил за возвращение смертной казни
ICJ приветствует решение Конституционного суда КР по смертной казни
Казнить нельзя оставить: как Кыргызстан решал, где ставить запятую
КР приняла на себя бессрочное обязательство не вводить смертную казнь — МИД
Конституционный суд признал недопустимым возврат смертной казни
Возвращение смертной казни. Конституционный суд приступил к рассмотрению вопроса
