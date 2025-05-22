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Власть

В Беларуси тоже решили ужесточить миграционную политику

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о повышении роли нанимателей в области внешней трудовой миграции. Документ опубликован на сайте главы государства.

Предусматривается дополнительная ответственность нанимателей при привлечении иностранных работников, уточнили в пресс-службе президента.

иллюстративное
Фото иллюстративное

«Для усиления требований к привлечению иностранной рабочей силы, за исключением граждан государств — членов ЕАЭС, на нанимателей возложены дополнительные обязанности», — говорится в сообщении.

Нанимателю придется посещать мигрантов на дому и следить за условиями их проживания. Если будут выявлены какие-либо нарушения, он будет обязан сообщить о них в компетентные органы и при необходимости принять меры по их устранению.

Также работодатель должен будет обязательно организовывать для своих иностранных работников тестирование на знание русского или белорусского языка.

Согласно указу, заключать трудовой договор с такими сотрудниками нужно будет в 30-дневный срок с даты въезда в Беларусь. При этом будет запрещено временно переводить их к другому нанимателю, чтобы избежать использования труда без соблюдения этой процедуры.

В МВД Беларуси в свою очередь проинформировали о том, что в последнее время существенно увеличилось количество прибывающих в страну на работу иностранцев и лиц без гражданства.

«Наниматель должен доводить до мигранта на понятном для него языке требования белорусского законодательства, положения по охране труда, проверять такие знания, а также следить за сроком действия визы, водительского удостоверения и других документов работника», — отметили в пресс-службе ведомства.

МВД совместно с Национальным центром электронных услуг необходимо будет к 1 января 2026 года организовать для работодателей возможность информировать подразделения по гражданству и миграции о заключении, продлении срока действия или прекращении трудового договора с иностранным работником.

Напомним, миграционную политику ужесточают во многих странах мира — Британии, Германии, США, России. Ранее сообщалось, что в США администрация Дональда Трампа планирует за ближайший год депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов. А Германия только за два дня выслала 78 процентов нелегальных мигрантов, задержанных на границах. В ФРГ также ужесточают миграционную политику и пересмотрят выдачу гражданства.

В России ранее принято 15 законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, установлен механизм выдворения нелегальных мигрантов и создан реестр контролируемых лиц, которым запрещено находиться в стране.

С 5 февраля в РФ начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Иностранец, в отношении которого применяется режим высылки, подлежит включению в реестр контролируемых лиц до его выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из государства либо до урегулирования правового положения на территории России.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329972/
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