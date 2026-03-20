Общество

На книжной ярмарке в Беларуси прошла презентация Кыргызстана

Презентация Кыргызстана прошла в Беларуси в рамках XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки.

Лауреат международных конкурсов и магистр искусств Никита Фоминых исполнил песни «Кыргызстаным» и «Кара жорго» на кыргызском языке. Также прозвучало стихотворение «Кыргыз жери» в исполнении студентки одного из белорусских вузов Дарьи Балтабаевой.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Беларуси Эрбол Султанбаев отметил, что география участников выставки-ярмарки с каждым годом расширяется.

«Это говорит о растущем интересе стран к мероприятию. В рамках этой замечательной площадки мы можем ближе познакомиться с культурным и литературным наследием зарубежных государств. Говоря об этих вещах в контексте Кыргызстана, первое, что приходит на ум, — наш героический эпос «Манас», который признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. С ним можно познакомиться на нашем стенде. Он отражает исторические события, связанные с борьбой кыргызского народа за свою независимость, такие важнейшие ценности, как единство, любовь к родине, честь и достоинство, мужество и героизм. Эпос «Манас» является одним из главных факторов нашей национальной идентичности», — сказал он.

«Мы исследуем кыргызско-белорусские литературные связи. Классики белорусской литературы Якуб Колас, Янки Купала, Максим Танк переведены на наш язык. На белорусский переведены наши знаменитые авторы. Переводят и произведения современных писателей, и поэтов, это помогает сохранять культурные связи между странами. События, которые происходят на территории стран СНГ, конечно же, отражаются в искусстве, культуре, а в произведениях осмысливаются в том числе события 1990-х годов после распада Советского Союза. Все это интересует наших читателей», — добавил литературовед Аскар Медетов.
Материалы по теме
Салтанат Аманова: До 70 процентов издаваемых в Кыргызстане книг — религиозные
Кыргызстанцев приглашают на продуктовые ярмарки. Они продлятся до июня
Двусторонний диалог в ИКТ-сфере намерены активизировать Кыргызстан и Беларусь
В Кыргызстане отмечают День дарения книг
В Караколе проходит традиционная ярмарка Karakol Winter Fair 2026
Саммит ШОС и график визитов: итоги беседы глав МИД Кыргызстана и Беларуси
В парке «Евразия» открылся зимний сезон: каток, ярмарка, встречи с Дедом Морозом
Александр Лукашенко помиловал своих главных оппонентов из оппозиции
МИД Кыргызстана инициировал телефонный разговор с МИД Беларуси: что обсуждали
Миссия наблюдателей от СНГ промониторила выборы в ЖК на участках за рубежом
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Сколько стоят яйца в&nbsp;Бишкеке: обзор цен на&nbsp;рынках и&nbsp;в&nbsp;магазинах Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
