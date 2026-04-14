20:17
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Общество

Кыргызстан и Япония создадут центры для подготовки трудовых мигрантов

В Токио обсудили расширение кыргызско-японского сотрудничества в сфере занятости. Министр труда, социального обеспечения и миграции КР Канатбек Сагынбаев встретился с комиссаром Агентства по вопросам иммиграции Японии Хидэхару Маруямой. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

По ее данным, чиновники проанализировали реализацию проекта «Токутэй гино» (Specified Skilled Worker). Данная инициатива направлена на привлечение иностранных специалистов в отрасли экономики Японии, испытывающие дефицит кадров.

Стороны наметили расширение трудоустройства граждан Кыргызстана в таких секторах, как туризм, строительство, сельское хозяйство и сфера ухода за пожилыми людьми.

Министерства труда, социального обеспечения и миграции
Фото Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Обсуждение деталей программы «Токутэй гино» с участием делегаций двух стран
Участники встречи договорились создать в Кыргызской Республике специальные центры для подготовки кандидатов. Проект планируют реализовать при участии Международной организации по миграции (МОМ). Это обеспечит системное обучение в соответствии с японскими требованиями к квалификации и уровню языка.

По итогам переговоров стороны решили заключить межведомственное соглашение, которое укрепит институциональное взаимодействие и обеспечит прозрачность процессов миграции.

Сотрудничество с Японией позволит республике готовить квалифицированные кадры, что снижает зависимость от традиционных рынков труда и способствует притоку инвестиций в человеческий капитал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370314/
просмотров: 141
Версия для печати
Материалы по теме
В США задержаны 13 нелегальных мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК проверили их на себе
Реконструкции моста через реку Нарын быть: президент ратифицировал документ
Долетят до Китая. Япония объявила о развертывании дальнобойных ракет
В Кузбассе мигрантам с патентами запретили работать по 43 направлениям
Минпросвещения с помощью JICA хочет усилить развитие инклюзивного образования
Депутат ЖК требует упростить правила въезда в страну бывшим гражданам КР
В 2025 году на родину привезены тела 456 умерших за рубежом кыргызстанцев
Кабмин готов предоставить мигрантам 200 тысяч гектаров бесхозных земель
В России хотят ввести дополнительные платежи для трудовых мигрантов из стран СНГ
Популярные новости
ПИН закрепят на&nbsp;всю жизнь: в&nbsp;Кыргызстане изменили правила учета граждан ПИН закрепят на всю жизнь: в Кыргызстане изменили правила учета граждан
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
От&nbsp;Нарына до&nbsp;Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США От Нарына до Нью-Йорка: как Айгерим Токтосунова стала военнослужащей США
Бизнес
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и&nbsp;характера Сотрудник BAKAI установил рекорд: почти 190 тонн силы и характера
Тариф &laquo;МегаБезлимит&raquo;: максимум интернета и&nbsp;контента за&nbsp;330 сомов Тариф «МегаБезлимит»: максимум интернета и контента за 330 сомов
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
14 апреля, вторник
20:01
Кыргызстан и Япония создадут центры для подготовки трудовых мигрантов Кыргызстан и Япония создадут центры для подготовки труд...
19:45
Иран потребовал компенсацию от пяти арабских стран за участие в войне
19:24
Более 100 миллионов сомов выделят на ремонт канала в Джалал-Абадской области
18:49
Президент ознакомился с экономическим развитием Кара-Кульджинского района
18:30
15 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет