Кыргызстан и Япония создадут центры для подготовки трудовых мигрантов

В Токио обсудили расширение кыргызско-японского сотрудничества в сфере занятости. Министр труда, социального обеспечения и миграции КР Канатбек Сагынбаев встретился с комиссаром Агентства по вопросам иммиграции Японии Хидэхару Маруямой. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

По ее данным, чиновники проанализировали реализацию проекта «Токутэй гино» (Specified Skilled Worker). Данная инициатива направлена на привлечение иностранных специалистов в отрасли экономики Японии, испытывающие дефицит кадров.

Стороны наметили расширение трудоустройства граждан Кыргызстана в таких секторах, как туризм, строительство, сельское хозяйство и сфера ухода за пожилыми людьми.

Фото Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Обсуждение деталей программы «Токутэй гино» с участием делегаций двух стран

По итогам переговоров стороны решили заключить межведомственное соглашение, которое укрепит институциональное взаимодействие и обеспечит прозрачность процессов миграции.

Сотрудничество с Японией позволит республике готовить квалифицированные кадры, что снижает зависимость от традиционных рынков труда и способствует притоку инвестиций в человеческий капитал.