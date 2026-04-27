В Грузии задержали нелегальных мигрантов, среди них граждане Кыргызстана

Сотрудники департамента миграции Грузии за последние дни задержали 55 иностранцев, находящихся в республике незаконно, среди них есть граждане Кыргызстана. Об этом сообщает МВД страны.

По его данным, задержаны граждане Азербайджана, Бангладеш, Беларуси, Иордании, Кыргызстана, Кот-д’Ивуара, Пакистана, России, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Стражи порядка провели обыски в местах проживания незаконных мигрантов. Они также проверили места их работы. Выяснилось, что иностранцы находились в стране с нарушением миграционного законодательства, добавили в ведомстве. На данный момент все задержанные доставлены во временный центр по размещению мигрантов, ведутся работы по их выдворению из страны.

В Грузии в последнее время ведется активная борьба с нелегальными иностранцами. Парламент страны ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан.