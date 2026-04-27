Происшествия

В Грузии задержали нелегальных мигрантов, среди них граждане Кыргызстана

Сотрудники департамента миграции Грузии за последние дни задержали 55 иностранцев, находящихся в республике незаконно, среди них есть граждане Кыргызстана. Об этом сообщает МВД страны.

По его данным, задержаны граждане Азербайджана, Бангладеш, Беларуси, Иордании, Кыргызстана, Кот-д’Ивуара, Пакистана, России, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Стражи порядка провели обыски в местах проживания незаконных мигрантов. Они также проверили места их работы. Выяснилось, что иностранцы находились в стране с нарушением миграционного законодательства, добавили в ведомстве. На данный момент все задержанные доставлены во временный центр по размещению мигрантов, ведутся работы по их выдворению из страны.

В Грузии в последнее время ведется активная борьба с нелегальными иностранцами. Парламент страны ужесточил миграционное законодательство, упростив процедуры депортации, а также обыска мигрантов. Ежемесячно МВД Грузии сообщает о выдворении десятков иностранных граждан.
Материалы по теме
Подворовые обходы. В Кыргызстане выявлено 84 тысячи детей мигрантов
Сколько граждан Кыргызстана депортировано из США, рассказали в МИД
Кыргызстан и Япония создадут центры для подготовки трудовых мигрантов
В США задержаны 13 нелегальных мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК проверили их на себе
В Кузбассе мигрантам с патентами запретили работать по 43 направлениям
Депутат ЖК требует упростить правила въезда в страну бывшим гражданам КР
В 2025 году на родину привезены тела 456 умерших за рубежом кыргызстанцев
Кабмин готов предоставить мигрантам 200 тысяч гектаров бесхозных земель
В России хотят ввести дополнительные платежи для трудовых мигрантов из стран СНГ
В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести
Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых
В Чуйской области задержана подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
Добавьте карту Simbank в Google Pay и платите в одно касание
