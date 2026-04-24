Происшествия

Сколько граждан Кыргызстана депортировано из США, рассказали в МИД

Из США депортировано 95 граждан Кыргызстана. Об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

из архива
Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев

Выдворение осуществлялось в рамках принятых Белым домом мер по ужесточению миграционного контроля.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, они затрагивают граждан многих государств, включая КР. С 2025 года в результате проводимых миграционных мероприятий из Соединенных Штатов депортированы в том числе и кыргызстанцы, уточнил он.

МИД призывает соотечественников, находящихся за рубежом или планирующих поездки, строго соблюдать миграционное законодательство стран пребывания и своевременно оформлять необходимые документы.
