В США задержаны 13 нелегальных мигрантов, в том числе из Кыргызстана

В округе Армстронг, штат Пенсильвания, сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) задержали 13 человек у центра выдачи водительских прав. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Министерство внутренней безопасности страны.

Задержания произошли в районе Уэст-Киттаннинг. Все задержанные находились на улице возле здания центра.

По данным Министерства внутренней безопасности США, все они являются нелегальными мигрантами. Среди них — граждане Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Сообщается, что один из задержанных оказал сопротивление и напал на сотрудника правоохранительных органов.

В день инцидента внимание местных жителей привлекли длинные очереди и переполненная парковка возле центра, где также находились несколько грузовиков. По словам очевидцев, в кабинах транспортных средств находилось большое число людей.

Местные жители сообщили о необычной ситуации в полицию, после чего информация передана федеральным службам. В результате на место прибыли сотрудники ICE и провели задержания.

Очевидцы отмечают, что часть людей пыталась скрыться.

В своем заявлении пресс-секретарь Департамента транспорта Пенсильвании Алексис Кэмпбелл отметила, что центр выдачи водительских прав в Уэст-Киттаннинге занимался обновлением медицинских справок для лиц, имеющих ученические разрешения на управление коммерческим транспортом и водительские права, выданные лицам, не имеющим постоянного места жительства в стране.

Расследование инцидента продолжается властями США.