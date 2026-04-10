Общество

В США задержаны 13 нелегальных мигрантов, в том числе из Кыргызстана

В округе Армстронг, штат Пенсильвания, сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) задержали 13 человек у центра выдачи водительских прав. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Министерство внутренней безопасности страны.

Задержания произошли в районе Уэст-Киттаннинг. Все задержанные находились на улице возле здания центра.

По данным Министерства внутренней безопасности США, все они являются нелегальными мигрантами. Среди них — граждане Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Сообщается, что один из задержанных оказал сопротивление и напал на сотрудника правоохранительных органов.

В день инцидента внимание местных жителей привлекли длинные очереди и переполненная парковка возле центра, где также находились несколько грузовиков. По словам очевидцев, в кабинах транспортных средств находилось большое число людей.

Местные жители сообщили о необычной ситуации в полицию, после чего информация передана федеральным службам. В результате на место прибыли сотрудники ICE и провели задержания.

Очевидцы отмечают, что часть людей пыталась скрыться.

В своем заявлении пресс-секретарь Департамента транспорта Пенсильвании Алексис Кэмпбелл отметила, что центр выдачи водительских прав в Уэст-Киттаннинге занимался обновлением медицинских справок для лиц, имеющих ученические разрешения на управление коммерческим транспортом и водительские права, выданные лицам, не имеющим постоянного места жительства в стране.

Расследование инцидента продолжается властями США.
Материалы по теме
США предложили Кыргызстану перейти к новым формам сотрудничества в медицине
Кыргызстанец с грантом в Стэнфорде: что о нем известно
Трамп просит у Конгресса $152 миллиона на восстановление тюрьмы «Алькатрас»
Дональд Трамп запросил у Конгресса рекордные $1,5 триллиона на оборону
С начала операции против Ирана погибли 13 военнослужащих США и 365 пострадали
Иран подтвердил гибель командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири
Атака на Иран. Морская пехота США прибыла в ближневосточный регион
На 100-долларовых купюрах появится подпись Дональда Трампа
Коста-Рика согласилась принимать высланных из США мигрантов, в том числе из КР
Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК проверили их на себе
Популярные новости
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
46&nbsp;кранов на&nbsp;объектах: в&nbsp;Новопокровке развернулось масштабное строительство 46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Мэрия Бишкека отказывается от&nbsp;бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой Мэрия Бишкека отказывается от бумажных квитанций: коммуналка станет цифровой
Бизнес
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от&nbsp;Beeline всего за&nbsp;330 сомов БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
10 апреля, пятница
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 апреля Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 апре...
10:54
Эстакада в Бишкеке: ради развязки начали снос 64 объектов
10:49
Выпала из окна. Пострадавшая девочка вышла из комы
10:48
В Кыргызстане изменили порядок восстановления дееспособности через суд
10:44
Бишкек просит у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок ГСМ