Кыргызстан и Беларусь определили пути интенсификации военного сотрудничества. Вопрос обсуждался в Минске на переговорах между министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным и министром обороны Кыргызской Республики Русланом Мукамбетовым, сообщает пресс-служба оборонного ведомства РБ.

Стороны также обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, представляющего взаимный интерес.

Виктор Хренин отметил, что сотрудничество между Беларусью и Кыргызстаном носит открытый характер и отличается высоким уровнем разностороннего диалога.

«Наше сотрудничество успешно развивается, характеризуется сформированными устойчивыми двусторонними связями на уровне министров обороны и вооруженных сил в целом. Весьма плодотворно развивается сотрудничество в многостороннем формате в рамках ОДКБ. Белорусские и кыргызские военнослужащие на постоянной основе принимают участие в совместных мероприятиях. В октябре 2026 года на территории Беларуси планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» и специального учения с силами и средствами РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2026». Мы будем рады принять на белорусской земле кыргызских военнослужащих», — сказал он.

Руслан Мукамбетов отметил, что между Беларусью и Кыргызстаном существуют теплые дружеские отношения, имеющие потенциал для расширения и укрепления.

«Мы заинтересованы в продолжении обмена опытом между специалистами наших стран, в развитии взаимовыгодного сотрудничества и намерены развивать его по всем направлениям», — отметил он.