Квоты на лечение рака, Бишкек обратился к Беларуси с просьбой

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев вчера провел переговоры с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорем Сергеенко. В центре обсуждения, помимо межпарламентского сотрудничества, оказались вопросы лечения онкологических заболеваний.

Марлен Маматалиев подчеркнул, что для Кыргызстана особенно актуально развитие сотрудничества в сфере здравоохранения. По его словам, Беларусь занимает лидирующие позиции в СНГ по оказанию медицинской помощи, в том числе в лечении рака и трансплантации органов.

«С учетом ситуации в Кыргызстане в сфере онкологии и трансплантации предлагаем рассмотреть возможность выделения квот на бесплатное лечение граждан, находящихся в тяжелом состоянии», — заявил торага.

Стороны также обсудили развитие политико-экономических и культурно-гуманитарных связей. Отмечено, что благодаря политической воле руководства двух стран сотрудничество вышло на новый уровень.

Марлен Маматалиев напомнил о соглашении между парламентами, подписанном в 2023 году, и призвал активизировать работу профильных комитетов и депутатских групп дружбы, а также расширять взаимодействие на международных площадках.

Отдельно он отметил рост товарооборота между странами — по итогам 2025 года он увеличился на 154,4 процента.

Игорь Сергеенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении сотрудничества, включая создание совместных производств и упрощение визовых процедур.

Переговоры прошли в рамках мероприятий Парламентской ассамблеи ОДКБ.