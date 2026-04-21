Общество

Беларусь планирует активно привлекать трудовых мигрантов из Кыргызстана

Беларусь планирует активно привлекать трудовых мигрантов из Кыргызстана. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.

По его словам, дорожная карта по развитию отношений двух государств на 2025-2027 годы направлена в том числе на привлечение трудовых мигрантов в белорусскую экономику.

«На сегодня общая потребность Беларуси в рабочей силе, согласно общереспубликанскому банку вакансий, оценивается более чем в 147 тысяч человек. Приток трудовых мигрантов из КР пока невелик — всего 180 человек по нашему учету», — сказал Геннадий Казакевич.

Для развития деловых и гуманитарных связей, межрегионального сотрудничества Бишкека и Минска стороны разработали соглашение о порядке пребывания граждан в своих странах. В этой связи депутаты Палаты представителей (нижняя палата белорусского парламента) приняли документ о ратификации этого соглашения.

Как считает Геннадий Казакевич, это создаст максимально комфортную среду для взаимных поездок граждан двух государств. Ключевая норма — освобождение от обязанности регистрации в компетентных органах по месту временного пребывания в течение 30 календарных дней.
Материалы по теме
Кыргызстан и Беларусь определили пути интенсификации военного сотрудничества
На книжной ярмарке в Беларуси прошла презентация Кыргызстана
Двусторонний диалог в ИКТ-сфере намерены активизировать Кыргызстан и Беларусь
В России кыргызстанцам выплатили 1 миллион рублей задолженности по зарплате
Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не стать жертвой мошенников
Саммит ШОС и график визитов: итоги беседы глав МИД Кыргызстана и Беларуси
Александр Лукашенко помиловал своих главных оппонентов из оппозиции
МИД Кыргызстана инициировал телефонный разговор с МИД Беларуси: что обсуждали
Миссия наблюдателей от СНГ промониторила выборы в ЖК на участках за рубежом
Прямые контакты с Кыргызстаном для роста малого бизнеса обсудили в Минске
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
