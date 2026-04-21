Беларусь планирует активно привлекать трудовых мигрантов из Кыргызстана. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.

По его словам, дорожная карта по развитию отношений двух государств на 2025-2027 годы направлена в том числе на привлечение трудовых мигрантов в белорусскую экономику.

«На сегодня общая потребность Беларуси в рабочей силе, согласно общереспубликанскому банку вакансий, оценивается более чем в 147 тысяч человек. Приток трудовых мигрантов из КР пока невелик — всего 180 человек по нашему учету», — сказал Геннадий Казакевич.

Для развития деловых и гуманитарных связей, межрегионального сотрудничества Бишкека и Минска стороны разработали соглашение о порядке пребывания граждан в своих странах. В этой связи депутаты Палаты представителей (нижняя палата белорусского парламента) приняли документ о ратификации этого соглашения.

Как считает Геннадий Казакевич, это создаст максимально комфортную среду для взаимных поездок граждан двух государств. Ключевая норма — освобождение от обязанности регистрации в компетентных органах по месту временного пребывания в течение 30 календарных дней.