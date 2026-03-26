Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК проверили их на себе

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша.

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев во главе парламентской делегации прибыл с официальным визитом в Россию. В аэропорту делегацию встретила заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова, сообщила пресс-служба парламента КР.

В первый день визита депутаты посетили московскую школу «Марьина Роща». Парламентариям рассказали о порядке тестирования детей мигрантов для зачисления в классы. Депутаты обратили внимание на сложность заданий и предложили их упростить. Члены делегации лично прошли тестирование, чтобы оценить уровень нагрузки на детей, прибывающих из иной языковой среды.









«Вопрос доступа к образованию для детей наших соотечественников за рубежом остается приоритетным. Важно, чтобы условия тестирования оказались понятными и справедливыми», — отметил Марлен Маматалиев.

В Выставочно-торговом центре КР на ВДНХ прошла встреча с кыргызской диаспорой. Соотечественники подняли актуальные вопросы пребывания в России, на которые получили разъяснения.







В рамках визита запланированы переговоры на высоком уровне с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Вопросы адаптации семей трудовых мигрантов в России остаются ключевыми в двусторонней повестке в 2026 году. По данным Всемирного банка, денежные переводы обеспечивают значительную долю ВВП Кыргызстана, однако социальная интеграция мигрантов сталкивается с барьерами. Ранее эксперты ЕАБР отмечали, что в 2025 году инвестиции в человеческий капитал и образовательные проекты в рамках ЕАЭС выросли на 12 процентов, что требует гармонизации стандартов тестирования и обучения.