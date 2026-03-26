Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК проверили их на себе

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Парламентская делегация Кыргызстана во главе с Марленом Маматалиевым начала официальный визит в Россию

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев во главе парламентской делегации прибыл с официальным визитом в Россию. В аэропорту делегацию встретила заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова, сообщила пресс-служба парламента КР.

В первый день визита депутаты посетили московскую школу «Марьина Роща». Парламентариям рассказали о порядке тестирования детей мигрантов для зачисления в классы. Депутаты обратили внимание на сложность заданий и предложили их упростить. Члены делегации лично прошли тестирование, чтобы оценить уровень нагрузки на детей, прибывающих из иной языковой среды.

«Вопрос доступа к образованию для детей наших соотечественников за рубежом остается приоритетным. Важно, чтобы условия тестирования оказались понятными и справедливыми», — отметил Марлен Маматалиев.

В Выставочно-торговом центре КР на ВДНХ прошла встреча с кыргызской диаспорой. Соотечественники подняли актуальные вопросы пребывания в России, на которые получили разъяснения.

В рамках визита запланированы переговоры на высоком уровне с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Вопросы адаптации семей трудовых мигрантов в России остаются ключевыми в двусторонней повестке в 2026 году. По данным Всемирного банка, денежные переводы обеспечивают значительную долю ВВП Кыргызстана, однако социальная интеграция мигрантов сталкивается с барьерами. Ранее эксперты ЕАБР отмечали, что в 2025 году инвестиции в человеческий капитал и образовательные проекты в рамках ЕАЭС выросли на 12 процентов, что требует гармонизации стандартов тестирования и обучения.
Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой
«ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
