Кыргызстан: кадровые перестановки за 24-28 февраля

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Мирлан Рахманов назначен заместителем председателя Налоговой службы.

Мирлан Рахманов ранее занимал должность заместителя начальника УГНС по Октябрьскому району Бишкека.

Бакытбек Алишеров стал заместителем председателя Государственной службы финансовой разведки.

Он родился 19 августа 1978 года.

Занимал руководящие должности в Таможенной службе, МИД и администрации президента. Работал в Евразийской экономической комиссии.

Назначены акимы некоторых районов.

Коллегия администрации президента 21 февраля приняла решение направить предложения Садыру Жапарову об освобождении от должностей акимов Баткенского района Учкунбека Жоробаева и Араванского района Сейтека Кулубаева. Глава государства в тот же день подписал ряд распоряжений.

Бывшего же акима Жайылского района Торогелди Туркбаева проводили на пенсию 1 февраля.

Новыми акимами стали:

Имамназар Бурканов — Жайылского района Чуйской области;

Данияр Эркимбаев — Араванского района Ошской области;

Данир Иманалиев — Баткенского района Баткенской области.

Сменились мэры трех городов.

Темирболот Абыкеев стал мэром Баткена. Он пришел вместо Имамназара Бурканова, который возглавил район в Чуйской области.

Напомним, Темирболот Абыкеев был акимом Кара-Суйского района. В июле 2024 года его задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в получении взятки. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении бывшего акима Кара-Суйского района прекращено за отсутствием состава преступления.

Мэров Каракола Иссык-Кульской области Фархата Алжамбаева и Кызыл-Кии Баткенской области Асилбека Маткалыкова отправили в отставку.

Фархат Алжамбаев освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению, Асилбек Маткалыков — на основании личного заявления.

Самаган ажы Мырзаибраимов назначен первым заместителем муфтия Кыргызстана.

Мухаммад ажы Аноркулов, занимавший должность первого заместителя муфтия, перешел на другую работу.

Самаган ажы Мырзаибраимов с 2019-го является членом Совета улемов. Окончил факультет теологии ОшГУ; получил степень магистра по международным отношениям, Турция; степень PhD-доктора в университете Анкары, Турция, по исламскому праву.

Преподавал в Ошском государственном университете и Кыргызско-Турецком университете «Манас».

С 2019 по 2022 год был председателем фонда «Ыйман». С 2024-го является доцентом КГУ имени Ишеналы Арабаева.

Директором МП «Бишкекгорлифт» назначен Кубанычбек Асылбеков.

Он сменил на этом посту Рысбека Сагынбекова, проработавшего с ноября 2024 года.

Жазгуль Карбосова назначена главным редактором правительственной газеты «Эркин-Тоо».

Об уходе из «Эркин-Тоо» предыдущего главного редактора Наралы Асанбаева стало известно 20 февраля. Он покинул должность по собственному желанию.

Последний год Жазгуль Карбосова занимала должность ведущего специалиста управления обслуживания населения Госипотечной компании, а до этого работала в журналистике — сначала в качестве корреспондентов различных изданий, а позже заместителем редактора и главным редактором ряда газет и журналов.

«Эркин-Тоо» — правительственная газета, ее главного редактора назначает председатель кабинета министров.

О кадровых перестановках с 17 по 21 февраля читайте здесь.