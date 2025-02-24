Самаган ажы Мырзаибраимов назначен первым заместителем муфтия Кыргызстана. Приказ подписал муфтий Абдулазиз Закиров.

Мухаммад ажы Аноркулов, занимавший должность первого заместителя муфтия, перешел на другую работу.

Самаган ажы Мырзаибраимов с 2019 года является членом Совета улемов.

У него высшее образование: в 1999 году окончил факультет теологии ОшГУ; в 2006-м получил степень магистра по международным отношениям, Турция; в 2008-м получил степень PhD-доктора в университете Анкары, Турция, по исламскому праву.

Самаган ажы Мырзаибраимов преподавал в Ошском государственном университете и Кыргызско-Турецком университете «Манас».

С 2019 по 2022 год был председателем фонда «Ыйман». С 2024-го является доцентом КГУ имени Ишеналы Арабаева.