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Общество

Самаган ажы Мырзаибраимов назначен первым заместителем муфтия Кыргызстана

Самаган ажы Мырзаибраимов назначен первым заместителем муфтия Кыргызстана. Приказ подписал муфтий Абдулазиз Закиров.

Мухаммад ажы Аноркулов, занимавший должность первого заместителя муфтия, перешел на другую работу.

Самаган ажы Мырзаибраимов с 2019 года является членом Совета улемов.

У него высшее образование: в 1999 году окончил факультет теологии ОшГУ; в 2006-м получил степень магистра по международным отношениям, Турция; в 2008-м получил степень PhD-доктора в университете Анкары, Турция, по исламскому праву.

Самаган ажы Мырзаибраимов преподавал в Ошском государственном университете и Кыргызско-Турецком университете «Манас».

С 2019 по 2022 год был председателем фонда «Ыйман». С 2024-го является доцентом КГУ имени Ишеналы Арабаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320916/
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