Допросы и задержания активистов: зачем власть опять наступает на грабли

Критические публикации в соцсетях, как и при прежних президентах — Алмазбеке Атамбаеве и Сооронбае Жээнбекове, по-прежнему являются поводом для преследования блогеров и журналистов.

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Сразу несколько активных пользователей стали фигурантами уголовного дела о разжигании межнациональной розни. Блогеры и журналистки Мээрим Асанова, Нурзада Токтогулова и Юлия Барабина работали в предвыборном штабе Абдиля Сегизбаева. Всех их теперь вызывают на допросы, провели обыски в их домах.

В начале 2021 года на допрос вызвали медиаменеджера Нурзаду Токтогулову. Она пробыла в здании ГКНБ более двух часов в рамках уголовного дела, разглашать информацию о котором ей запретили.

Абдиля Сегизбаева арестовали раньше по делам о коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и так называемому Белизгейту.

В ГКНБ побывала еще одна его сторонница — Мээрим Асанова. В ее доме также провели обыск, забрали сотовые телефоны и ноутбуки. Ее супруга тоже вызывали на допрос.

Фото Facebook. Публикация Мээрим Асановой

«Я, Мээрим Асанова, работала в штабе Абдиля Сегизбаева, была пресс-секретарем. Связываю весь беспредел с моей работой», — писала она на своей странице в Facebook.

Позже стало известно, что на допрос снова забрали Нурзаду Токтогулову. Затем сотрудники ГКНБ заинтересовались еще одной активной пользовательницей Facebook — Юлией Барабиной. В доме блогера провели обыск, забрали телефон и вызвали на допрос.

Юлия Барабина часто критикует власти и их инициативы в Сети, в том числе повышение цен на ГСМ, реформирование правительства, отношение государства к бизнесу. Позже в социальных сетях появился скрин постановления Первомайского районного суда Бишкека, согласно которому и провели все следственные мероприятия в отношении сторонниц Абдиля Сегизбаева.

Стало известно, что блогеров вызывали из-за группы в соцсети под названием «Правдоруб.кг». В постановлении суда отмечается, что там систематически публикуют провокационные материалы, направленные на возбуждение, нетерпимость по национальному и региональному признакам, побуждают граждан к незаконным и насильственным действиям.

Фото из интернета. Постановление суда

«Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, материалы содержат признаки действий, направленных на возбуждение национальной, межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, а также признаки пропаганды неполноценности граждан по межнациональной, региональной принадлежности. В связи с этим возникла необходимость в производстве обыска в квартире Нурзады Токтогуловой, так как имелись опасения, что некоторые материалы, в том числе электронные носители, имеющие значение для дела, могут быть повреждены либо уничтожены», — говорится в постановлении суда.

В марте задержали активиста Тилекмата Куренова (Кудайберген уулу).

Он был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции. Позже стало известно, что правоохранители нашли в его публикациях на Facebook призывы к свержению власти.

20 августа Свердловский районный суд Бишкека приговорил активиста к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Отметим, его обвиняли по статьям 310 «Публичные призывы к насильственному захвату власти», 39-264 «Покушение на массовые беспорядки» и 39-192 «Покушение на подкуп голосов избирателей» УК КР.

Череда задержаний и допросов активистов продолжилась осенью. 10 сентября в аэропорту города Оша задержали члена партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматову. Она также является лидером общественных движений «Мен макул эмесмин» («Я не согласна») и «Менин укугум бар» («У меня есть права») в Москве, несколько лет живет в России.

На собраниях Нарматова постоянно высказывает необоснованную критику в адрес руководства страны для увеличения протестного потенциала как среди мигрантов, так и граждан, проживающих в Кыргызстане. Пресс-служба МВД

По данным правоохранительных органов, в публикациях Орозайым Нарматовой идет негативный отзыв и дискредитация властей КР. Деятельность активистки свидетельствует о наличии признаков тенденциозного освещения общественно-политического процесса для формирования негативного общественного мнения, создания условий и предпосылок к возбуждению региональной вражды и насильственного захвата власти.

Позже стало известно, что активистку допросили в качестве свидетеля и отпустили.

29 сентября в ГКНБ допросили сторонницу Равшана Джеенбекова Айсулуу Кудайбердиеву.

В тот же день в ее доме провели обыск, изъяли мобильный телефон. Активистка дала подписку о неразглашении следственных действий.

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На следующий день ее снова пригласили в здание ГКНБ. Следователь хотел, чтобы Айсулуу Кудайбердиева показала содержимое своего сотового аппарата. Но прождав следователя 40 минут, она уехала.

«Уведомления о подозрении моей подзащитной не вручали, по какому делу ее вызывают на допрос, тоже не говорят. При этом ее уже допросили в качестве свидетеля и почему-то провели обыск в ее доме», — рассказал адвокат Бакыт Автандил.

Непрекращающиеся вызовы на допросы и задержания активистов, журналистов и блогеров в последнее время становятся нормой для Кыргызстана. Однако зачастую следствие не доводит дела до конца, порой, скрывает от общественности ход расследования.

Затягивать дела стало привычной тенденцией. Например, личные гаджеты Мээрим Асановой сотрудники ГКНБ до сих пор не вернули, и непонятно, на какой стадии продвигается расследование, в рамках которого ее допрашивали не один раз...