Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление

В Кыргызстане продолжается масштабная работа по очищению правоохранительных органов от недобросовестных сотрудников. Об этом заявил председатель ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков в официальном комментарии.

По его словам, работа ведется совместно с МВД и органами прокуратуры и носит системный и постоянный характер. Основная цель — выявление и привлечение к ответственности сотрудников, причастных к коррупции, злоупотреблениям и связям с преступными элементами.

В ГКНБ подчеркнули, что никакого противостояния между силовыми структурами нет. Все ведомства действуют в единой связке в рамках задач, поставленных президентом Садыром Жапаровым.

«Речь идет не о межведомственной борьбе, а о совместной работе по очищению системы», — заявили в спецслужбе.

Также отмечено, что любые попытки представить происходящее как конфликт между ведомствами не соответствуют действительности.

Глава ГКНБ подчеркнул, что закон един для всех и никакого покровительства нарушителям не будет. Независимо от должности, каждый, кто нарушил закон, понесет ответственность.

При этом в ведомстве отметили, что большинство сотрудников добросовестно выполняют свои обязанности, и проводимая работа направлена в том числе на защиту их репутации и укрепление доверия общества.