Происшествия

Почти два гектара земли в Узгенском районе вывели в частные руки

В Ошской области выявлен факт незаконной передачи земель в частную собственность. Об этом сообщает ГКНБ.

По данным спецслужбы, в Узгенском районе 1,94 гектара земли оформлены на частных лиц с нарушением закона.

Следствие установило, что отдельные сотрудники государственного учреждения «Кадастр» злоупотребляли служебным положением и выдавали заинтересованным гражданам незаконные государственные акты.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и причастные лица.
В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести
Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых
В Чуйской области задержана подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
Добавьте карту Simbank в Google Pay и платите в одно касание
Курортный квартал IRBIS от «Аврора групп» меняет подход к курортной недвижимости
«Элдик Банк» успешно разместил дебютные еврооблигации на $500 миллионов
