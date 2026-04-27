Почти два гектара земли в Узгенском районе вывели в частные руки

В Ошской области выявлен факт незаконной передачи земель в частную собственность. Об этом сообщает ГКНБ.

По данным спецслужбы, в Узгенском районе 1,94 гектара земли оформлены на частных лиц с нарушением закона.

Следствие установило, что отдельные сотрудники государственного учреждения «Кадастр» злоупотребляли служебным положением и выдавали заинтересованным гражданам незаконные государственные акты.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства и причастные лица.