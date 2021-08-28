Закон «О защите от ложной информации»: как кыргызстанцам рот хотят заткнуть

После долгого сопротивления и неоднократного отклонения скандальный закон депутатки Гульшат Асылбаевой «О защите от недостоверной (ложной) информации» все же принят. На днях его подписал президент Садыр Жапаров.

Власти утверждают, что документ будет защищать граждан от фейков. Эксперты же уверены в обратном: ни о какой защите речи быть не может, это цензура.

Представители медиасообщества, блогеры и журналисты отмечают, что этим законом власть имущие намерены закрывать рты неугодным им людям. Это, по их мнению, может усугубить и без того нелегкую ситуацию со свободой слова в Кыргызстане.

К тому же закон был принят с грубыми нарушениями регламента Жогорку Кенеша. Против этой инициативы выступили только пять депутатов — Жанар Акаев, Дастан Бекешев, Рыскелди Момбеков, Абдывахап Нурбаев и Нурбек Тотонов.

Что думают активные пользователи соцсетей и представители медиасферы о положении со свободой слова в стране и как она изменится теперь, в сюжете 24.kg.