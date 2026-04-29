18:39
USD 87.43
EUR 102.30
RUB 1.16
Происшествия

Поймали с поличным. В Ноокате задержан военный комиссариата за вымогательство

ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании военнослужащего Ноокатского районного комиссариата по подозрению в вымогательстве.

По данным ведомства, 28 апреля в рамках возбужденного уголовного дела по статье 343 части 1 УК КР совместно с военной прокуратурой Ошского гарнизона с поличным был задержан начальник 2-го отделения Ноокатского РВК, майор С. уулу М.

ГКНБ
Фото ГКНБ

Как уточняется, он был задержан сразу после получения вымогаемых денежных средств.
Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ в порядке статьи 96 УПК КР. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/372456/
просмотров: 263
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
29 апреля, среда
18:30
30 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 30 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:08
Производство паспортов и валюты в «Учкуне» заинтересовало африканскую делегацию
18:04
Поймали с поличным. В Ноокате задержан военный комиссариата за вымогательство
18:01
Без бумажных копий: в Жогорку Кенеш внесли закон о цифровых документах
18:01
Кыргызстан примет отбор Кубка Азии U-20 по футболу. Матчи пройдут в 2026 году