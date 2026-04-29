Поймали с поличным. В Ноокате задержан военный комиссариата за вымогательство

ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании военнослужащего Ноокатского районного комиссариата по подозрению в вымогательстве.

По данным ведомства, 28 апреля в рамках возбужденного уголовного дела по статье 343 части 1 УК КР совместно с военной прокуратурой Ошского гарнизона с поличным был задержан начальник 2-го отделения Ноокатского РВК, майор С. уулу М.

Как уточняется, он был задержан сразу после получения вымогаемых денежных средств.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ в порядке статьи 96 УПК КР. Ведется следствие.