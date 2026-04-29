21:02
USD 87.43
EUR 102.30
RUB 1.16
Происшествия

Ташиеву, Зулушеву и экс-торага ЖК сегодня могут предъявить обвинения — источник

В Министерстве внутренних дел КР продолжаются следственные действия в отношении бывших высокопоставленных чиновников — экс-главы ГКНБ Камчыбек Ташиев, экс-генпрокурора Курманкул Зулушев и экс-спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу.

По данным источников в силовых структурах, следствие возможно предъявит им официальные обвинения в рамках расследуемого уголовного дела.

Также не исключается, что по итогам допросов сегодня может быть принято процессуальное решение о мере пресечения, включая задержание. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, расследование может быть связано с так называемым письмом 75.

В феврале стало известно, что 75 человек направили обращение Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша с призывом провести досрочные президентские выборы. После этого:

  • Камчыбека Ташиева освободили от должности главы ГКНБ и заместителя председателя кабинета министров;
  • провели реорганизацию ГКНБ;
  • ряд высокопоставленных чиновников лишился должностей;
  • Нурланбек Тургунбек уулу сложил полномочия торага и сдал депутатский мандат;
  • Курманкул Зулушев также сдал депутатский мандат.

Позднее возбудили уголовное дело. Часть подписантов «письма 75» водворена в СИЗО. Им вменяют организацию массовых беспорядков.

Глава государства ранее заявлял, что Камчыбек Ташиев отрицал встречи с авторами обращения. При этом Садыр Жапаров подчеркнул, что тот не будет вновь назначен на государственные должности.

В Конституционном суде разъяснили, что президентские выборы должны пройти в установленный срок — в январе 2027 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/372469/
просмотров: 671
Версия для печати
29 апреля, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 апреля: в Бишкеке без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 апреля: в Бишкеке бе...
20:56
Украли 430 тысяч сомов и валюту в Новопокровке. Подозреваемый задержан
20:42
Чудаки парковки. В Бишкеке машины ставят на газонах и встречной полосе движения
20:25
В России увеличили срок временного пребывания водителей-международников
20:23
Ташиеву, Зулушеву и экс-торага ЖК сегодня могут предъявить обвинения — источник