Происшествия

Лжеминера из Telegram задержали. Он «минировал» торговый центр ради забавы

В Кыргызстане задержали подозреваемого в серии ложных сообщений о минировании торгового центра «Евразия». Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным спецслужбы, гражданин Ж.У.М. причастен к двум эпизодам — 20 и 21 апреля 2026 года. Именно в эти дни поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в здании ТЦ.

Следствием установлено, что для конспирации задержанный использовал Telegram-аккаунт под ником @azertrc. SIM-карты и аккаунты в мессенджерах он приобретал у третьих лиц через каналы «СНГскамеры» и WTB KRG, чтобы скрыть свою личность.

Как отмечают в ГКНБ, мотивами его действий стали хулиганские побуждения и интерес к тому, как на подобные сообщения реагируют правоохранительные органы.

В ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является тяжким преступлением и влечет уголовную ответственность.

Граждан призвали не передавать свои SIM-карты и персональные данные третьим лицам, чтобы не стать участниками противоправных схем.
