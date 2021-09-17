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Власть

День рождения Алмазбека Атамбаева отметили в Кой-Таше. Как это было

В селе Кой-Таш в резиденции Алмазбека Атамбаева сегодня отпраздновали 65-летие бывшего президента.

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В Кой-Таше отмечают день рождения Алмазбека Атамбаева. Кто пришел

Приехали сюда около 200 человек — соседи, сторонники и родственники бывшего главы государства.

Экс-полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов рассказал, что работал со многими политиками, но лучшим считает лишь юбиляра.

На мероприятии появились супруга Алмазбека Атамбаева Раиса, депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, лидер партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков, бывший глава Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев, сыновья Сейит и Кадыр Атамбаевы, Алга Кылычев, политолог Токтогул Какчекеев, первая теща бывшего президента Гульасал Тенизбаева.

Пришла также активистка Токтайым Уметалиева. Она подарила Раисе Атамбаевой орхидею.

Выступая перед собравшимися, супруга арестованного по целому ряду уголовных дел политика рассказала, что у нынешней власти была возможность сделать послабления, однако она, наоборот, «строит дела против бывшего главы государства».

«Но народ уже знает, кто есть кто. Мы верим, что власть одумается и будет исправлять ошибки, которые совершены при прошлых правителях, при Сооронбае Жээнбекове. Почему за 20 лет, когда он находился в окружении нашей семьи, мое чутье не подсказало мне, какой он человек? Есть люди, которые красивы, как яблоко, снаружи, но гниют изнутри», — прокомментировала Раиса Атамбаева отношения с Сооронбаем Жээнбековым.

Ирина Карамушкина рассказала, что накануне ходила навестить бывшего президента. По ее словам, процедуру свиданий ужесточили. Если раньше нардепам разрешали заходить к Алмазбеку Атамбаеву в камеру, то теперь встречи проходят в специальной комнате.

«Он мне сказал, если раньше ко дню его рождения уголовные дела заводил Сооронбай Жээнбеков, то сейчас это делает Садыр Жапаров. Ничего не меняется. Бывший глава государства передал всем тем, кто искренне поддерживает, ходил на суды, большую благодарность», — отметила депутат.

Официальная часть завершилась молитвой, которую прочитала Гульасал Тенизбаева. После для гостей накрыли столы — и внутри большой юрты, и в беседках снаружи.

В 2018-м бывшего президента поздравляли возле здания «Форума». Сообщалось, что приходили рядовые партийцы, депутаты Жогорку Кенеша и Бишкекского городского кенеша. Однако на фото, распространенных в Сети, среди поздравляющих не было видно ни одного известного политика, которые во время президентства Атамбаева не отходили от него ни на шаг.

Годом позже партия СДПК приглашала сторонников политика прийти в сквер имени Максима Горького в столице и оставить свои пожелания Алмазбеку Атамбаеву. В планах также были организация концерта и выступление всех желающих с песнями и танцами. Однако в связи с конфликтом в Лейлекском районе Баткенской области на кыргызско-таджикской границе творческий вечер отменили. Поздравляли бывшего главу государства в соцсетях.

В 2020-м день рождения Атамбаева отпраздновали скромно — возле здания ГКНБ. Собрались сторонники и сыновья, устроили пикет. Депутаты Асель Кодуранова, Мурадыл Мадеминов и Мухтар Айнакулов заходили на встречу с заключенным. Ему передали пожелания, в том числе от содержащихся в бишкекском СИЗО-1 соратников, обвиняемых по кой-ташским событиям.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента. В итоге один оказался на вершине политического Олимпа, второму теперь инкриминируют попытку захвата власти.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207389/
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