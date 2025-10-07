17:19
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Власть

Потепление. Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в канцелярии азербайджанского лидера.

из архива
Фото из архива

Во время телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних связей.

«7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев... поздравил лидера Российской Федерации с днем рождения... В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», — говорится в сообщении.

Сегодня Владимиру Путину исполнилось 73 года.

Напомним, обострение отношений между Москвой и Баку началось после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. В конце июня в Екатеринбурге произошли жесткое задержание нескольких десятков выходцев из Азербайджана и смерть двух из них. Это привело к усугублению конфликта. В ответ в Азербайджане арестовали российских журналистов, айтишников и туристов, а также закрыли информагентство «Sputnik Азербайджан».
Ссылка: https://24.kg/vlast/346304/
просмотров: 647
Версия для печати
Материалы по теме
Путин и Алиев пересеклись в Пекине и пожали друг другу руки, но встречи не будет
Баку и Ереван сегодня подпишут мирное соглашение в Белом доме — Трамп
Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в Вашингтоне при участии Трампа
Подарок Ильхама Алиева. Азербайджан построит детскую больницу в Бишкеке
Азербайджан решил подать иск против России из-за крушения самолета AZAL
Ильхам Алиев и Никол Пашинян впервые проводят переговоры без посредников
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил поездку в Москву на 9 Мая
Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
В Кыргызстан прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев
Садыр Жапаров поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 3&nbsp;октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 октября
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Кыргызстан запускает пилотный проект по&nbsp;использованию спутникового интернета Кыргызстан запускает пилотный проект по использованию спутникового интернета
Экономия электричества и&nbsp;цены на&nbsp;уголь. В&nbsp;кабмине прошло заседание по&nbsp;ОЗП Экономия электричества и цены на уголь. В кабмине прошло заседание по ОЗП
Бизнес
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
7 октября, вторник
17:13
Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символо...
17:02
В Бишкеке сносят здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева
17:00
Двойное убийство в «Ак-Ордо»: милиция распространила фоторисунок подозреваемого
16:58
Президент Садыр Жапаров подвел итоги председательства Кыргызстана в ОТГ
16:53
До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше