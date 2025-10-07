Потепление. Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в канцелярии азербайджанского лидера.

Фото из архива

Во время телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних связей.

«7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев... поздравил лидера Российской Федерации с днем рождения... В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», — говорится в сообщении.

Сегодня Владимиру Путину исполнилось 73 года.

Напомним, обострение отношений между Москвой и Баку началось после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау. В конце июня в Екатеринбурге произошли жесткое задержание нескольких десятков выходцев из Азербайджана и смерть двух из них. Это привело к усугублению конфликта. В ответ в Азербайджане арестовали российских журналистов, айтишников и туристов, а также закрыли информагентство «Sputnik Азербайджан».