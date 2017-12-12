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Общество

Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова

89 лет назад в этот день родился великий писатель современности Чингиз Торекулович Айтматов.

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Дебютировал в печати Айтматов еще в 1952 году. Тогда в газете «Комсомолец Киргизии» вышел его рассказ, написанный на русском языке, «Газетчик Дзюйдо». О том, что Чингиз Торекулович — фигура ключевая для кыргызской литературы, говорить, пожалуй, излишне. Сегодня мы предлагаем вам освежить знания и проверить, насколько хорошо вы помните творчество Чингиза Айтматова.

Кстати, если вы еще не слышали, сегодня в Доме-музее великого писателя день открытых дверей.

А теперь к тесту. Ему может понадобиться немного времени, чтобы загрузиться.
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