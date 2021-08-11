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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Бишкекский горсуд оставил Асылбека Жээнбекова под стражей

Экс-спикера парламента Асылбека Жээнбекова оставили под стражей. Решение принял Бишкекский городской суд.

Ранее адвокаты обжаловали решение Первомайского районного суда столицы о содержании Асылбека Жээнбекова в СИЗО ГКНБ до 30 сентября. Юристы мотивировали жалобу тем, что суд первой инстанции вынес необоснованное постановление.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбекови первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием. Омурбек Бабанов тоже освобожден. Более того, суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203681/
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