Дело «Кумтора». Бишкекский горсуд оставил Асылбека Жээнбекова под стражей

Экс-спикера парламента Асылбека Жээнбекова оставили под стражей. Решение принял Бишкекский городской суд.

Ранее адвокаты обжаловали решение Первомайского районного суда столицы о содержании Асылбека Жээнбекова в СИЗО ГКНБ до 30 сентября. Юристы мотивировали жалобу тем, что суд первой инстанции вынес необоснованное постановление.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбекови первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. По решению суда арестован экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.