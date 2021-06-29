Эксперты: Невозможно определить, что значит заведомо ложная информация

Комитет по социальным вопросам одобрил накануне проект согласительной группы, подготовленный на ранее принятый парламентом закон Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией».

По словам юриста Института Медиа Полиси Нурбека Сыдыкова, в законе нет определения «заведомо ложная информация». «В законе об этом нет ни слова. Для определения, что это заведомо или не заведомо ложная информация, 48 часов не хватит, как предусматривается документом. Какая может быть ответственность за растиражирование таких сведений — этот вопрос не проработан. То есть в законе это не прописано», — пояснил Нурбек Сыдыков.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».