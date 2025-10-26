В Турции власти взяли под контроль телеканал оппозиции и арестовали его главреда

В Турции власти взяли под контроль телеканал оппозиции и арестовали его главного редактора. Об этом сообщает агентство AFP.

Отмечается, что власти де-факто прекратили работу независимого телеканала Tele1, известного в республике оппозиционного новостного медиа. Его главный редактор Мердан Янардаг арестован по обвинениям в шпионаже в пользу Израиля, а сам канал перешел под «временное управление».

Фото AFP. Одна из акций протеста оппозиции в Стамбуле

По этому же делу опросят мэра Стамбула Экрема Имамоглу, которого прочили в главные соперники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах главы государства, намеченных на 2028 год.

Мердан Янардаг назвал происходящее «признаком того, что страна движется к тоталитарному режиму» и ударом по свободе СМИ.

Вещание Tele1 не прекратилось, но уже 25 октября вместо привычных новостных программ в эфире транслировался обзор выставки Teknofest, в котором рассказывалось о «достижениях Турции в области местной и национальной оборонной промышленности», сообщают СМИ. Также эфир был занят документальными фильмами и программами о здоровье.

В Стамбуле ранее прошли многотысячные митинги сторонников оппозиции.

Экрем Имамоглу задержан 19 марта 2025-го, это также вызвало волну массовых протестов в Турции. Спустя несколько дней политика отстранили от должности и обвинили во взяточничестве. В июле его приговорили к одному году и восьми месяцам тюрьмы.

Напомним, 7 сентября в Стамбуле снова начались массовые митинги против властей республики. Поводом для акций протеста стало недовольство сторонников оппозиционной партии действиями Анкары. Полиция установила баррикады вокруг штаб-квартиры политорганизации, что воспринято как попытка блокады. В ответ оппоненты власти призвали своих сторонников к митингам.

Власти ввели запрет на собрания в шести районах Стамбула, а суд отстранил от должностей нескольких руководителей оппозиции.