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Власть

Поощряются доносы. Эксперты про закон о защите от ложной информации

Комитет по социальным вопросам одобрил накануне проект согласительной группы, подготовленный на ранее принятый парламентом закон Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией».

Эксперты Института Медиа Полиси напомнили, что изменилось только название, концепция же осталась прежней. «Проект закона Асылбаевой предусматривает иное понимание под ложной и недостоверной информацией. Иными словами, этим законом регулируется только защита чести, достоинства и деловой репутации, и под ложной информацией понимается только это. Если это фейки о событиях или органы госвласти предоставляют неверные сведения, то на них этот закон не распространяется. Он направлен лишь на тех, кто пишет что-то и про кого-то в соцсетях», — отметил юрист ИМП Нурбек Сыдыков.

Он подчеркнул, что для защиты от распространения недостоверной информации есть Гражданский кодекс и Конституция. «Здесь же создается уполномоченный орган, который будет рассматривать заявления о ложной информации. Его невозможно применять при рассмотрении дел в административном порядке. Таким ведомством будет Министерство цифрового развития. Оно наделяется определенными полномочиями, в частности рассматривать заявления. Любой может подать заявление, чтобы удалить информацию с сайта или страницы в соцсетях», — пояснил Нурбек Сыдыков.

По его мнению, таким образом поощряются доносы.

Юрист добавил, что под угрозой окажутся целые сайты.

Разблокировать же их будет очень трудно. Но разработчики этот момент не учли.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».
Ссылка: https://24.kg/vlast/199259/
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