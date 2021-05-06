10:46
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Помощь Баткену. Создать комиссию, чтобы не разворовали деньги, предлагают в ЖК

Депутат Омурбек Бакиров предлагает создать народную комиссию по контролю собранных для помощи баткенцам средств. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, необходимо проконтролировать расход средств по назначению.

«Сейчас — из-за рубежа, кыргызстанцы — здесь, даже дети направляют свои деньги в помощь баткенцам. Необходимо проконтролировать, чтобы ни одна копейка не попала в руки коррупционеров и недобросовестных местных чиновников. Возглавить комиссию надо предложить таким авторитетным аксакалам, как Медеткан Шеримкулов, Мыктыбек Абдылдаев или Абдыганы Эркебаев», — сказал он.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Главы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы — председатели ГКНБ своих стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали совместное заявление по демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193043/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Жерге-Тальского района рассказали причину депортации из Таджикистана
Обратить внимание на агрессию Таджикистана призвали кыргызстанцы в Женеве
Штаб помощи Баткену приостанавливает свою работу
Потерять все. Истории жителей сожженных баткенских сел
Назначены новые акимы в районы Баткенской области
Главой Баткенской области стал бывший пограничник
Премьер освободил от должности ряд акимов районов Баткенской области
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Три месяца спустя. Улукбек Марипов объяснил свою ошибку с водозабором «Головной»
Ситуация на границе. МЧС опровергает информацию о нехватке гумпомощи
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Мы&nbsp;не&nbsp;намерены требовать у&nbsp;Таджикистана возмещения ущерба Камчыбек Ташиев: Мы не намерены требовать у Таджикистана возмещения ущерба
10&nbsp;мая&nbsp;&mdash; в&nbsp;Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство 10 мая — в Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство
Омурбека Суваналиева отправили в&nbsp;отставку Омурбека Суваналиева отправили в отставку
Главой Баткенской области стал бывший пограничник Главой Баткенской области стал бывший пограничник
Бизнес
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
6 мая, четверг
10:37
Помощь Баткену. Создать комиссию, чтобы не разворовали деньги, предлагают в ЖК Помощь Баткену. Создать комиссию, чтобы не разворовали...
10:26
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 мая
10:24
Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!
09:54
Вакцинация от COVID-19. Второй компонент «Спутника V» поступит до 20 мая
09:52
Итоги выборов. ЦИК отказала в отмене регистрации списка кандидатов «Эмгека»