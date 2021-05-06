Помощь Баткену. Создать комиссию, чтобы не разворовали деньги, предлагают в ЖК

Депутат Омурбек Бакиров предлагает создать народную комиссию по контролю собранных для помощи баткенцам средств. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, необходимо проконтролировать расход средств по назначению.

«Сейчас — из-за рубежа, кыргызстанцы — здесь, даже дети направляют свои деньги в помощь баткенцам. Необходимо проконтролировать, чтобы ни одна копейка не попала в руки коррупционеров и недобросовестных местных чиновников. Возглавить комиссию надо предложить таким авторитетным аксакалам, как Медеткан Шеримкулов, Мыктыбек Абдылдаев или Абдыганы Эркебаев», — сказал он.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.