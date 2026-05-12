Ливневые дожди. Бишкек продолжает тонуть

В Бишкеке продолжаются дожди. Из-за разрушенной или отсутствующей вовсе ирригационной системы водные потоки текут по тротуарам и проезжей части. Заливает и подземные переходы. Горожанам приходится буквально идти по щиколотку в воде.

Пользователи соцсетей продолжают делиться фотографиями и видео тонущей столицы.

Некоторые подходят к проблеме творчески, пытаясь привлечь внимание руководства города.

410 километров

100 километров

Ранее сообщалось , что четвертая часть ирригационной сети в Бишкеке нуждается в ремонте. По словам вице-мэра Рамиза Алиева, всего по городуарычной сети, в ремонте нуждается около

«Мы создали цифровую карту расположения арычной системы в столице, определили, какие арыки требуется заменить, какие заново проложить и так далее», — говорил чиновник.