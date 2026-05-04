Сели в Баткене: глава МЧС проинспектировал ликвидацию последствий

Министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев посетил Баткенский район, где накануне произошел сход селевых потоков, и на месте ознакомился с текущей обстановкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он побывал в айыльном аймаке Ак-Татыр, осмотрел состояние селепропускного русла, а также участки, пострадавшие от стихии. Особое внимание было уделено жилым домам, куда зашла селевaя масса.

Глава МЧС встретился с местными жителями, выслушал их предложения и мнения по вопросам укрепления берегов и обеспечения безопасного прохождения селевых потоков. По итогам осмотра руководителям профильных служб даны конкретные поручения.

Также на месте был проведен оперативный штаб с участием служб гражданской защиты, в ходе которого обсудили меры по предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций в дальнейшем.

Работы по очистке жилых домов и приусадебных участков практически завершены. В настоящее время специальная комиссия ведет оценку причиненного ущерба.