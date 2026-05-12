Общество

Тысячи метров сетей и сотни килограммов мусора извлекли из водоемов КР в мае

В период майских праздников инспекторы Службы экологического и технического надзора провели рейдовые мероприятия, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР.

Отмечается, что с 1 по 10 мая проведено 125 рейдовых мероприятий и выявлено 137 фактов нарушений в сфере экологической и технической безопасности.

За 10 дней со дна водоемов извлечено:

  • из озера Иссык-Куль — 3 тысячи 700 метров сетей;
  • из Токтогульского водохранилища — 2 тысячи 900 метров сетей;
  • из Орто-Токойского водохранилища — 500 метров сетей;
  • из озера Сон-Куль — 300 метров сетей;
  • из Кировского водохранилища — 1 тысяча 500 метров сетей и 300 килограммов мусора.

По данным ведомства, с начала 2026 года со дна водоемов извлечено 46 тысяч 300 метров старых синтетических сетей и 1 тысяча 60 килограммов мусора.

В Минприроды обратили внимание, что эти «сети смерти» годами продолжают уничтожать рыбу, водных животных и всю экосистему водоемов.

В результате рейдов с начала года наложены штрафы и предъявлены иски на общую сумму 416 миллионов 658 сомов.
