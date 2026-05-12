В рамках благоустройства в Бишкеке демонтировали 2,5 тысячи объектов

В рамках встречи с жителями Свердловского района мэр Бишкека Айбек Джунушалиев сообщил, что городские власти продолжают системную работу по наведению порядка и развитию инфраструктуры столицы.

По его словам, в первом квартале в Бишкеке было демонтировано около 2,5 тысячи незаконных построек. Параллельно ведутся работы по благоустройству и ремонту городской инфраструктуры. Всего в 2026 году планируется выполнить более 9 тысяч ремонтных мероприятий по всему городу.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека
Мэр подчеркнул, что все работы проводятся поэтапно и строго в рамках законодательства. При выявлении незаконных объектов принимаются соответствующие меры, а при необходимости подключаются уполномоченные органы.

Он также отметил, что горожанам ранее предлагались различные варианты решения вопросов, но часть предложений не была поддержана.

«Если есть сомнения в законности наших действий, можно обращаться в прокуратуру и другие компетентные органы», — заявил мэр.
