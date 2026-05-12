Общество

Мэр Бишкека: «Не трогайте наши сухие деревья» — так говорят противники работ

Мэр Бишкека на встрече с жителями заявил, что городские власти продолжают работу по благоустройству и развитию инфраструктуры столицы, несмотря на критику в социальных сетях.

По его словам, недавно власти начали наводить порядок в микрорайоне «Аламедин-1», но часть горожан выступила против сноса сухих деревьев и демонтажа коммерческих киосков.

«Многие в соцсетях писали: «Не трогайте нас, не трогайте наши сухие деревья или коммерческие киоски». Но если вы просите, чтобы мы наводили порядок, то там, где должен быть сквер, а стоит киоск, мы не сможем посадить деревья и создать нормальное общественное пространство», — отметил градоначальник.

Фото из интернета. Микрорайон «Аламедин-1»
Он подчеркнул, что работы по строительству дорог и благоустройству невозможно завершить мгновенно, поэтому развитие города ведут поэтапно.

По данным мэрии, уже отремонтировали более 60 процентов дорог столицы. Сейчас власти намерены завершить оставшиеся дорожные работы и одновременно продолжать развитие городской инфраструктуры.

Также в Бишкеке продолжают строить новую набережную и реализуют другие проекты по благоустройству общественных пространств. 
