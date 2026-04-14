Жизнь на границе. О новых селах, демаркации и «сакуре» в Баткене

В Баткенской области продолжается активная фаза весенне-полевых работ. Параллельно в регионе решаются стратегические задачи — от обустройства приграничных территорий до развития инфраструктуры и экономики. О ходе посевной кампании, обеспеченности водой, работах на границе, адаптации переселенных жителей и мерах поддержки бизнеса в интервью информационному агентству 24.kg рассказал полномочный представитель президента в Баткенской области Мамыржан Рахимов.

Мамыржан Рахимов

— Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Баткенской области составляет почти 74 тысячи гектаров. Под урожай 2026 года засеяли 7 тысяч 386 гектаров озимых зерновых культур.

Что касается яровых зерновых, запланирован посев на площади более 20 тысяч гектаров. На сегодня весенне-полевые работы выполнили на 86,4 процента. Кроме того, посеяли картофель, кукурузу, овощи и масличные культуры.

В области семь семенных хозяйств. Семян в регионе достаточно. Мы обеспечены минеральными удобрениями и ГСМ, готовность сельхозтехники на высоком уровне. Оросительные каналы и насосы отремонтировали.

— Уточнение границ завершено, но в рамках этого процесса наверняка еще продолжаются работы? Какие мероприятия сейчас проводят в регионе? На каком этапе находится установка заграждений на границе?

— Да, для мирного решения пограничного вопроса согласовали обмен рядом приграничных территорий. В соответствии с этим для переселения жителей приграничных зон на территориях Баткенского и Лейлекского районов были выделены земли для строительства новых сел, всего возведено 257 домов.

В селе Бужум Баткенского района на участке Чет-Булак площадью 57 гектаров основано село Жаны-Достук, где построен 181 жилой дом. Для жителей приграничных зон Лейлекского района построено 60 домов в городе Раззаков и 16 домов в селе Максат. В настоящее время в новых селах возводятся социальные объекты.

Кроме того, по итогам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы завершили работы по приему-передаче недвижимого имущества в обмениваемых селах. Сейчас распределяем земли сельскохозяйственного назначения, полученные после обмена с Таджикистаном, среди местного населения.

Активно идет демаркация границы. Проволочные заграждения устанавливают в местности Мечик (айыльный аймак Жаны-ЖерЛейлекского района), на участках Ак-Арык, Майты и Курук-Сай (айыльный аймак Кулунду), в местностях Кызыл-Оток и Сары-Таш (айыльный аймак Самаркандек Баткенского района).

Работы по ограждению границы в 2026 году начали 1 марта. На 9 апреля в Лейлекском районе установили 26,08 километра заграждений, в Баткенском районе — 18,5 километра. Всего по области 44,58 километра.

Стоит отметить, что в 2025 году инженерные работы по ограждению границы провели на почти 150 километрах. В 2026-м планируем оградить 200 километров приграничной полосы: 65 километров в Баткенском районе и 135 километров — в Лейлекском.

— Как адаптируется переселенное население на новых местах? Нет ли у них проблем?

— Можно сказать, что жители приграничных сел проявили мужество и поддержали решение государства ради целостности страны. Как я упоминал, в новых селах построили дома со всеми условиями. Сейчас ведут инфраструктурные работы: завершается строительство дорог, ограждений, систем питьевой воды и канализации, строятся социальные объекты.

В частности, в селе Жаны-Достук возводят школу на 225 мест. Из республиканского бюджета на это выделили почти 207 миллионов сомов. Ожидается, что школу сдадут к новому учебному году. Детский сад на 100 мест стоимостью 69 миллионов 459 тысяч сомов также достроят к сентябрю. ФАП стоимостью 22,5 миллиона сомов планируем завершить в ближайшие два месяца.

В городе Раззаков строится детский сад на 75 мест (сметная стоимость — 82 миллиона сомов) и ведутся работы по подведению поливной воды. Договорились с инвесторами о строительстве ФАПа и планируем возвести площадку для мини-футбола. Мы создаем все условия для полноценной жизни в этих селах.

— В Баткене строится независимая дорога. Расскажите об эстакаде Мин-Орук — Самаркандек? Когда завершатся работы?

— Строительство автодороги Мин-Орук — Самаркандек протяженностью 3,2 километра на участке, граничащем с Таджикистаном, начали в августе 2025 года. Проект финансируют из государственного бюджета. Работы ведет ГП «Кыргызавтожол-Юг» при Министерстве транспорта совместно с китайской компанией «Хэнань линцзо». Срок строительства — три года.

Ширина асфальтированной дороги составит 10 метров. Проектом предусмотрено строительство эстакадного моста длиной 266 метров над рекой и дорогой. Будет установлено ночное освещение. Для нужд стройки запустили бетонный завод и камнедробильную установку. Эта трасса сократит путь в сторону Лейлека на 3 километра, а до села Самаркандек — на 17 километров по сравнению с нынешним маршрутом. Сейчас активно ведутся взрывные работы на скалах и строительство опор моста.

— Согласно этому статусу пенсионеры таких сел ежемесячно получают надбавку в 2 тысячи сомов. Дополнительные выплаты есть и у получателей пособий.

Для предпринимателей предусмотрены льготные кредиты. Филиалы «АБанка», «Элдик Банка» и Фонда развития предпринимательства выдали 462 клиентам займы на 290,7 миллиона сомов под 4,5–10 процентов годовых. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с НПО, которые проводят семинары по финансовой грамотности и бизнес-планированию. В результате жители области получают грантовую помощь от АРИС, ОБСЕ и МОМ.

— Говоря об экономических показателях, какая отрасль является опорой региона, а в чем наблюдается отставание?

— Опорой региона является промышленность. По итогам 2025 года добыча угля достигла 1 миллиона 401 тысячи тонн (30 процентов — шахтным способом, 70 процентов — открытым). В области более 50 угольных шахт. Основная добыча ведется в Кадамджайском районе (айыльный аймак Майдан), в городах Сулюкта и Раззаков, а также в Баткенском районе.

Слабым местом остается экспорт сельскохозяйственной продукции. Однако фермеры начинают это понимать и объединяются в кооперативы для производства качественной продукции, отвечающей мировым стандартам. Например, кооператив «Клубмалина» в Жаны-Жере начинал с 28 человек и уже показывает хорошие результаты. Государство поддерживает такие инициативы льготными кредитами, выделением земель и строительством логистических центров с холодильными установками.

— В этом году цветение абрикосовых садов в Баткене стало популярным у туристов. Но они жалуются на отсутствие сервиса. Думали ли власти об этом?

— Нас радует, что цветение абрикоса стало новым туристическим брендом. Мы принимаем во внимание критику по поводу сервиса. Местные власти создают условия для развития малого и среднего бизнеса в этих зонах: питание, услуги гидов, места отдыха и санитарные узлы. Обучаем местных жителей культуре обслуживания туристов.

Для удобства гостей открыли смотровые площадки на высоте Кызыл-Дон в городе Баткен и селе Кара-Бак. Большое внимание привлекает геопарк «Мадыген» с его уникальными объектами: массивом Сары-Тоо, останками Сарматского моря, Долиной динозавров и пещерой Кан-и-Гут.

— Депутаты заявляли, что в некоторых селах Баткенской области до сих пор не показывает кыргызское телевидение. В чем причина и когда это решится?

— Кыргызское телевещание доступно на всей территории области. Однако из-за приграничного расположения в некоторых селах преобладает сигнал соседних стран. По словам специалистов, мощность передатчиков соседних государств выше, поэтому узбекские и таджикские каналы показывают лучше. Тем не менее кыргызские каналы можно найти через ручную настройку. Сейчас этот вопрос решается на государственном уровне: планируется обновление оборудования Республиканского производственного объединения радиорелейных магистралей, телевидения и радиовещания (РПО РМТР), что позволит полностью снять проблему.