В Баткене продолжаются работы по демаркации кыргызско-таджикской границы

В Баткенской области продолжают работы по ограждению границы с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в регионе.
По ее данным, с 1 марта протяженность установленных заборов достигла 44,58 километра. С начала года в Лейлекском районе протяженность ограждений составила 26,08 километра, в Баткенском — 18,5 километра.
В 2026-м планируется установить ограждения на общей протяженности 200 километров, из которых 65 придется на Баткенский район, 135 — на Лейлекский.