Общество

В Баткене продолжаются работы по демаркации кыргызско-таджикской границы

Фото полпредства президента в Баткенской области. В Баткене продолжаются работы по демаркации кыргызско-таджикской границы

В Баткенской области продолжают работы по ограждению границы с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в регионе.

По ее данным, с 1 марта протяженность установленных заборов достигла 44,58 километра. С начала года в Лейлекском районе протяженность ограждений составила 26,08 километра, в Баткенском — 18,5 километра.

В 2026-м планируется установить ограждения на общей протяженности 200 километров, из которых 65 придется на Баткенский район, 135 — на Лейлекский.

Фото полпредства президента в Баткенской области. В Баткене продолжаются работы по демаркации кыргызско-таджикской границы
Для сравнения, в 2025 году инженерные работы по ограждению границы проводились на почти 150 километрах.
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
«Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
