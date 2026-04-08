Фото полпредства президента в Баткенской области. В Баткене продолжаются работы по демаркации кыргызско-таджикской границы

В Баткенской области продолжают работы по ограждению границы с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в регионе.

По ее данным, с 1 марта протяженность установленных заборов достигла 44,58 километра. С начала года в Лейлекском районе протяженность ограждений составила 26,08 километра, в Баткенском — 18,5 километра.

В 2026-м планируется установить ограждения на общей протяженности 200 километров, из которых 65 придется на Баткенский район, 135 — на Лейлекский.

Для сравнения, в 2025 году инженерные работы по ограждению границы проводились на почти 150 километрах.