В Баткене установят памятник Алымкулу аталыку, военачальнику Кокандского ханства

В Баткене планируют установить памятник государственному деятелю XIX века, военачальнику Кокандского ханства — Алымкулу аталыку. Об этом сообщил государственный секретарь КР Арслан Койчиев на своей странице в соцсетях.
По его словам, монумент появится на въезде в Баткен — на малой родине военачальника. Там также планируют разбить новый парк. Место для установки памятника предварительно уже согласовано, власти региона занимаются вопросами выделения участка и благоустройства территории.
Отмечается, что проект реализуют на конкурсной основе. Условия отбора для скульпторов обещают объявить в ближайшее время.
«Памятник не должен быть похож на мелкие и безликие работы, которыми заполнено пространство. Он должен стать настоящим образцом высокого скульптурного искусства», — написал Арслан Койчиев.
Алымкул Асан бий уулу (Алымкул аталык) — известный политический и военный деятель Кокандского ханства XIX века. По некоторым данным, родился в 1830-х годах на территории нынешней Баткенской области. В ряде исторических источников он упоминается как фактический правитель ханства, регент трех кокандских ханов.
Алымкул аталык руководил армией ханства в период усиления экспансии Российской империи в Центральной Азии и участвовал в обороне Ташкента и других территорий ханства. По данным историков, он погиб в возрасте 32 лет во время боев за Ташкент, сражаясь с войсками генерала Михаила Черняева.