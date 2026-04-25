В Баткене установят памятник Алымкулу аталыку, военачальнику Кокандского ханства

В Баткене планируют установить памятник государственному деятелю XIX века, военачальнику Кокандского ханства — Алымкулу аталыку. Об этом сообщил государственный секретарь КР Арслан Койчиев на своей странице в соцсетях.

По его словам, монумент появится на въезде в Баткен — на малой родине военачальника. Там также планируют разбить новый парк. Место для установки памятника предварительно уже согласовано, власти региона занимаются вопросами выделения участка и благоустройства территории.

Отмечается, что проект реализуют на конкурсной основе. Условия отбора для скульпторов обещают объявить в ближайшее время.

«Памятник не должен быть похож на мелкие и безликие работы, которыми заполнено пространство. Он должен стать настоящим образцом высокого скульптурного искусства», — написал Арслан Койчиев.