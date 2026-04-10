Новый Баткен. Будет построен экологический город на 760 гектарах

В рамках долгосрочной программы развития Баткенской области инициатива строительства нового города Баткен направлена на создание комфортных и современных условий для жителей. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента КР в Баткенской области.

По ее данным, в этом направлении между аппаратом полномочного представителя президента КР в Баткенской области и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства заключено соглашение о разработке концепции генерального плана экологического города.

Специалисты министерства представили концепцию города руководству области. В ходе обсуждения заслушана информация специалистов по градостроительному планированию.

Как стало известно, город планируется на площади 760 гектаров, из которых 120 гектаров определены как центральная зона, где будут расположены административные здания.

Кроме того, предусмотрены объекты образования, здравоохранения, культуры, религиозные и другие социальные объекты, спортивные площадки, парки отдыха, автовокзал, гостиница, рынок и промышленные зоны, а также жилые кварталы.

В совещании приняли участие полномочный представитель президента КР в Баткенской области Мамыржан Рахимов, его заместители, главы городов и районов, а также руководители учреждений и предприятий.

Генплан будет дополнен предложениями главы области Мамыржана Рахимова по вопросам системы отопления города, строительства очистных сооружений сточных вод и создания подстанции для обеспечения электроэнергией. Также в связи с поступающими заявлениями от ряда государственных органов о выделении земельных участков под строительство административных зданий, были высказаны предложения и внесены отдельные изменения и дополнения.

Руководством концепция города была оценена положительно. Специалисты отметили, что до конца третьего квартала текущего года документ будет доработан и переработан с учетом внесенных предложений.

Отметим, что новый город планируется на территории площадью 760 гектаров к востоку от села Бужум Суу-Башинского айыльного аймака Баткенского района. Ранее было принято постановление кабинета министров КР о трансформации 760 гектаров земли под строительство нового города.